Україна та Греція обговорили початок реалізації двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з генеральним секретарем з питань міжнародних економічних відносин Міністерства закордонних справ Греції Дімітріосом Скалкосом та спеціальним посланником МЗС Греції в Україні Спиридоном Ламбрідісом.

Серед головних тем зустрічі – реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Особливу увагу приділили відновленню України, зокрема реконструкції об’єктів в Одесі та області.

Ігор Жовква відзначив двосторонню безпекову угоду, яку лідери України та Греції підписали минулого тижня в Брюсселі. Під час зустрічі окремо обговорили юридичні кроки для початку її реалізації.

Заступник керівника Офісу Президента також подякував за всю допомогу Україні, зокрема військово-технічну, та за рішення Європарламенту про надання Україні кредиту в розмірі 35 млрд євро. Його погашення відбуватиметься коштом заморожених російських активів.

Ігор Жовква розповів про актуальні потреби України та прогрес на євроінтеграційному треку.

Сторони узгодили графік контактів на найближчий час.