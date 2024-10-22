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Україна та Греція обговорили початок реалізації двосторонньої безпекової угоди

22 жовтня 2024 року - 21:28

Україна та Греція обговорили початок реалізації двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з генеральним секретарем з питань міжнародних економічних відносин Міністерства закордонних справ Греції Дімітріосом Скалкосом та спеціальним посланником МЗС Греції в Україні Спиридоном Ламбрідісом. 

Серед головних тем зустрічі – реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Особливу увагу приділили відновленню України, зокрема реконструкції об’єктів в Одесі та області. 

Ігор Жовква відзначив двосторонню безпекову угоду, яку лідери України та Греції підписали минулого тижня в Брюсселі. Під час зустрічі окремо обговорили юридичні кроки для початку її реалізації. 

Заступник керівника Офісу Президента також подякував за всю допомогу Україні, зокрема військово-технічну, та за рішення Європарламенту про надання Україні кредиту в розмірі 35 млрд євро. Його погашення відбуватиметься коштом заморожених російських активів. 

Ігор Жовква розповів про актуальні потреби України та прогрес на євроінтеграційному треку. 

Сторони узгодили графік контактів на найближчий час.

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