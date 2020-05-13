Україна та Канада посилюють економічні й політичні зв’язки – Президент

Лібералізація візового режиму з Канадою була б для України важливим кроком з посилення відносин між двома країнами, зазначив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

«Наші люди мають відчувати себе однаково вільно, просто, відкрито – як канадці в Україні, так і українці в Канаді. Тому ми говоримо про лібералізацію. Мені здається, що Джастін (Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. – Ред.) підтримує цей напрям, і вже хочеться крок за кроком наблизити цей момент», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що економічні відносини між Україною та Канадою розвиваються в реальних кроках, а не на словах. Зокрема, це стосується розв'язання проблем канадської компанії Black Iron, яка хотіла інвестувати в гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі.

«Я це дуже добре знаю, адже сам з Кривого Рогу й інвестиція саме в моє рідне місто. Ця проблема «зависла» протягом 10 років, але це такий великий інвестор. Розмір інвестиції – 1,1 мільярда доларів США. Вони не могли зайти в Україну», – зазначив Президент.

За словами Глави держави, зараз це питання майже вирішене.

«Це буде дуже велика співпраця. Адже це понад мільярд інвестицій в Україну, це дуже важливо і для Канади, для компанії Black Iron, і важливо для нас», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Президент зазначив, що Україну та Канаду об’єднала велика трагедія – збиття літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані, яке сталося в січні 2020 року.

«Об'єднують різні речі в житті. На жаль, і трагедії. Тоді ми спільно працювали з Джастіном (Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. – Ред.), у нас було багато спілкування, і ми змогли разом з американськими партнерами дотиснути, щоб Іран визнав, що вони винні в цій трагедії, і зараз триває розслідування. Тоді ми з Прем’єром (Канади. – Ред.) розмовляли декілька разів, був такий момент, що це було декілька разів на тиждень, і вирішували дійсно важливі проблеми», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українців і канадців об’єднують давні історичні відносини. Він подякував представникам української діаспори в Канаді, які збирали гуманітарну допомогу для України на початку війни у 2014 році.

«Я думаю, що саме в такі важкі часи й проявляється ця близькість, яка є на генному рівні між країнами та людьми», – сказав Президент.