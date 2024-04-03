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4 квітня 2024 року - 18:12

Україна та Литва провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Українська та литовська сторони визначили ключові пункти та узгодили графік роботи над підготовкою двосторонньої безпекової угоди.

Українську делегацію очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Черговий раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

«Наш документ міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних угодах», – наголосив Ігор Жовква.

Литовську делегацію очолює перший заступник канцлера уряду Литовської Республіки Роландас Кріщюнас.

Переговори провели на виконання Декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

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