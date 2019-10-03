Україна та НАТО продовжать спільне зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні – Глава держави

Україна та НАТО продовжать спільне зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні, наголошує Президент Володимир Зеленський.

«Ми також продовжимо спільне зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. Нарощуватимемо обмін інформацією, розвиватимемо лінії комунікації, активізуємо проведення спільних навчально-тренувальних заходів», – сказав Глава держави під час зустрічі зі ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО у Києві.

Володимир Зеленський подякував Альянсу за допомогу у розбудові спроможностей Військово-морських сил України, зокрема для базування флоту. «Це наш пріоритет і практичний внесок у безпеку Чорноморського регіону», – зазначив Глава держави.

Президент також висловив подяку НАТО за можливість стажування українських кадетів і моряків на кораблях Альянсу.

«Віримо у подальшу підтримку ВМС України з боку Альянсу», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про візит делегації Північноатлантичної ради Альянсу до Одеської морської академії, що відбувся напередодні.

«Вчора ми відвідали Військово-морську академію в Одесі, і там були запропоновані нові мовні курси. Ми бачимо, як проходить підготовка на бортах натівських кораблів, і бачимо результати практичної співпраці й надання підтримки Україні», – резюмував Генсекретар НАТО.