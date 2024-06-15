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Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру

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Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

16 червня 2024 року - 12:00

Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Палау Сурангелом Віппсом-молодшим. У присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар Палау Густав Айтаро підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Зустріч президентів стала першим контактом на найвищому рівні між Україною та Палау.

Глава Української держави подякував Сурангелу Віппсу-молодшому за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру «Екологічна безпека».

«Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зауважив, що окупанти зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.

Він також наголосив на важливості об’єднання країн світу навколо Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

 

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45
Президент України Володимир Зеленський з учасниками інавгураційного Саміту миру в Швейцарії, 15 червня 2024 року.
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