Україна та Польща мають працювати над поліпшенням якості перетину спільного кордону та стану автошляхів – Володимир Зеленський

Україна та Польща мають розвивати інфраструктуру спільного кордону та поліпшувати якість його перетину як для окремих громадян, так і для перевізників, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на українсько-польському економічному форумі в Одесі.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб лінія кордону не розділяла наші дружні країни, а навпаки – об’єднувала наші держави. Слід розвивати інфраструктуру спільного кордону, збільшувати його пропускну здатність і разом ефективно протидіяти контрабанді», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський наголосив, що і українці, й поляки повинні мати комфортні умови для взаємних поїздок, зокрема, залізничне сполучення має з'єднувати дедалі більше українських і польських міст.

Президент нагадав, що сьогодні на українсько-польському кордоні діє вісім автомобільних пунктів пропуску, яких недостатньо.

«Ми тісно працюємо з нашими партнерами, щоб збільшити і кількість нових пунктів пропуску, і пропускну спроможність пунктів, що вже існують», – сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, триває робота над покращенням стану під’їзних доріг до пунктів пропуску з українського боку.

«Це наше домашнє завдання. Нові можливості тут відкриває реалізація договору між нашими урядами щодо кредиту у 100 мільйонів євро на умовах пов’язаної допомоги», – зауважив Президент України.

«Ми прагнемо, щоб найближчим часом перевізники та мандрівники не відчували ніякої різниці, в’їжджаючи з території Польщі на автошляхи нашої України», – додав він.

Окремо Глава держави звернув увагу на ще одну проблему, з якою стикаються українські перевізники. Це – недостатня кількість дозволів для проїзду Польщею у режимі міжнародних вантажних автомобільних перевезень. За його словами, це питання детально обговорювалося під час учорашніх українсько-польських перемовин.

«Я вважаю, що ми досягнемо в найближчому майбутньому прогресу в цьому питанні. Вільна конкуренція – один з фундаментальних принципів вільного ринку у Європі, до якого ми ще прагнемо. Я попросив особисто пана Президента Польської Республіки Дуду, польський уряд та польських перевізників не остерігатися українців як суперників. Ми – друзі й надійні партнери як для Польщі, так для всіх інших країн Європейського Союзу», – резюмував Володимир Зеленський.

Президент Польщі Анджей Дуда, який також брав участь в українсько-польському економічному форумі в Одесі, запевнив, що польська сторона виконає всі свої зобов’язання, щоб Україна отримала необхідні дозволи.

Він зазначив, що Україна та Польща мають продовжити реалізацію спільних логістичних проектів. Анджей Дуда зауважив, що одним з таких проектів може стати розбудова інфраструктури контрольно-пропускного пункту «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні.