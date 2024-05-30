Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Швеція Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Упродовж 2024–2026 років Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Угода підписана на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили торік 12 липня. Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.