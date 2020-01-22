Україна та Туреччина й надалі розбудовуватимуть політичне партнерство – Володимир Зеленський

За 28 років дипломатичних відносин Україна й Туреччина пройшли шлях від звичайних стосунків сусідніх країн до взаємовигідного стратегічного партнерства, заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

«Сьогодні ми провели змістовні та конструктивні переговори. Україна та Туреччина й надалі розбудовуватимуть політичне партнерство, взаємодіятимуть у рамках міжнародних організацій, співпрацюватимуть у питаннях безпеки», – сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що під час зустрічі делегації говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострова, порушення прав людини в Криму.

«В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі. Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в’язнів – громадян України, серед іншого кримських татар, які незаконно утримуються в Криму та на території Російської Федерації», – заявив він.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішня зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – вже друга за останні півроку. Глава держави підкреслив, що переговори відбулися у максимально відкритій та дружній атмосфері.

«Вірю, що досягнуті сьогодні домовленості стануть орієнтиром для подальшої розбудови відносин між нашими країнами», – зазначив він.

Зі свого боку Президент Туреччини підтвердив, що перемовини були плідними, а чергове засідання Стратегічної ради високого рівня, яке відбулося у Києві, він назвав дієвим механізмом співпраці України й Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган також схвально оцінив процес реформ, які нині відбуваються в Україні.

«Ми поділяємо візію модерної, сучасної України», – сказав він.

Президент Турецької Республіки висловив задоволення візитом до України та подякував українській стороні за гостинність.

Реджеп Таїп Ердоган також підкреслив, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму.

«Ми повністю підтримуємо та будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Ми сподіваємося, що всі конфлікти будуть розв’язані мирним шляхом у межах міжнародного права. Ми теж будемо готові робити все для того, щоб забезпечити спокій і добробут у нашому регіоні, зокрема в Україні», – зазначив Президент Туреччини, зауваживши, що в цьому питанні важливу роль відіграє спостережна місія ОБСЄ.