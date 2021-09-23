Україна та ЄС єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі повністю лежить на Росії – Володимир Зеленський

Безпека Європи безпосередньо пов’язана з безпековою ситуацією в Україні, тому Українська держава готова долучитися до співпраці в межах ініціативи Євросоюзу про визначення 2022 року роком європейської оборони. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС у Києві.

Глава держави зауважив, що координація кроків України та Європейського Союзу для досягнення миру на Донбасі була однією з ключових тем нинішнього Саміту. Зокрема, Президент України розповів учасникам зустрічі про свою вчорашню телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на РФ, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що сьогодні зафіксовано у Спільній заяві», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Європейському Союзу за продовження обмежувальних заходів щодо РФ, однак наголосив на необхідності їхнього посилення.

«Потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні «виборів» до Держдуми РФ в окупованому Криму, місті Севастополі й на тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають залишитися й системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим», – акцентував Президент і назвав важливим кроком у цьому напрямку рішення Ради ЄС щодо санкцій проти восьми представників так званої судової влади окупованого Криму.

Володимир Зеленський також нагадав, що Україна почала впроваджувати Стратегію деокупації та реінтеграції Криму, створивши Кримську платформу, що стала важливим інструментом для консолідації міжнародної підтримки й досягнення цієї мети. Він подякував Євросоюзу та державам – членам ЄС за участь в інавгураційному саміті платформи та підтримку підсумкової декларації.

«Це – переконливе свідчення того, що ЄС стоятиме пліч-о-пліч з нами до відновлення територіальної цілісності України», – резюмував Глава держави.

Він також повідомив, що учасники сьогоднішніх зустрічей домовилися про подвоєння зусиль для звільнення близько 450 громадян України, яких незаконно утримує Росія.

Президент України також наголосив на тому, що запорукою незалежності та національного суверенітету нашої держави є енергетична безпека, а завершення будівництва «Північного потоку – 2» ставить перед Україною нові виклики. Зважаючи на це, сьогодні лідери домовилися про започаткування стратегічного енергетичного діалогу високого рівня між Україною та Євросоюзом.

«Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зі свого боку зазначив, що питання стабільності й безпеки є надзвичайно важливим. Він констатував: ЄС продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя, а Україна може розраховувати на незмінну підтримку Європейським Союзом територіальної цілісності та незалежності.

«Ми будемо продовжувати підтримувати всі зусилля України у межах двосторонньої та багатосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. Будьте певні, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема в ініціативі Кримської платформи. Потрібно мобілізувати наші спільні зусилля для безпеки», – наголосив Шарль Мішель.

Він також відзначив необхідність розробки спільного механізму з протидії кібератакам та задля безпеки в кіберпросторі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вони з Президентом Європейської ради сьогодні з візитом у Києві як друзі та партнери України, і запевнила у підтримці цілісності та незалежності нашої держави.

«Ми продовжуємо підтримувати повне виконання Мінських угод, ми вітаємо ваші зусилля, ми підтримуємо позицію вашого уряду, і ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторону конфлікту», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.