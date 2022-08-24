Україна та її партнери не повинні віддати Росії ініціативу в цьому протистоянні – Глава держави

Сьогодні демократичний світ перехопив ініціативу в протистоянні з країною-агресором, тож потрібно зберігати єдність, щоб не втратити її та здобути перемогу у війні, яку Росія розв’язала в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

«Міцність у світі залежить насамперед від нашої міцності. Міцність всередині нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світові, як це – бути об’єднаними. Ми всі об’єдналися. Мені здається, цей сигнал є найголовнішим, і його не можна втратити. Цей сигнал бачать люди на полі бою – що таке сильна об’єднана держава, з армією, із суспільством», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Росія намагатиметься впливати на ситуацію у Європі та світі за допомогою інформаційної зброї та енергетики, використовуючи чинник наближення опалювального сезону.

Він зазначив, що Європейському Союзу складно впроваджувати наступні пакети санкцій, тому що вони позначаються і на політиці всередині держав, насамперед ЄС. Тож дуже важливо залишатися об’єднаними в цьому питанні.

«Не можна заморозити конфлікт і не можна сказати: почекаймо рік, два, три… Це буде наша слабкість. Україна не має права втратити ініціативу й не має дати змоги Європі втратити ініціативу. Сьогодні весь світ вигриз ініціативу у Російської Федерації. І наша перемога в цій війні – це об’єднання та неможливість втрати цієї ініціативи», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Борис Джонсон висловив переконання, що партнери України подолають складні економічні обставини та вийдуть із цих випробувань іще сильнішими, тому що не будуть вразливими перед шантажем з боку РФ.

«Європа має позбутися залежності від російського газу. Це буде величезною геополітичною зміною для Європи й катастрофою для Путіна», – зазначив він.

За словами Прем’єр-міністра Великої Британії, попереду – складні місяці, політикам потрібно буде пояснювати населенню своїх країн, чому так сталося. «Але ми здолаємо це і зробимо це в єдності», – резюмував він.

Президент України також подякував Сполученим Штатам Америки за надання Україні чи не найбільшої військової допомоги.

«Вони найпотужніші – і економічно, і з погляду політичного впливу. І коли нам потрібна зброя на полі бою, ми розуміємо, що їхні пакети можуть нам допомогти і швидше, і більше. Ми вдячні за допомогу особисто Президенту Байдену, Конгресу, двопартійній підтримці. Ми перебуваємо на великій відстані один від одного. Але ми не раз наголошували – і США це бачать, – що ми боремося за однакові цінності», – сказав Глава держави.