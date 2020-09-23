Україна вдячна Польщі за те, що вона піднімає питання деокупації Донбасу та Криму на всіх важливих міжнародних майданчиках – Володимир Зеленський

Польща порушує питання необхідності деокупації Донбасу та Криму на всіх важливих міжнародних майданчиках. Це має дуже велике значення для відновлення територіальної цілісності України, заявив Президент Володимир Зеленський у спільному з Президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю для українських і польських ЗМІ в Одесі.

«Хочу подякувати пану Президенту Дуді. На всіх політичних майданчиках, на всіх геополітичних важливих зустрічах Польська Республіка, незважаючи на те, що не є членом «Нормандської четвірки», де обговорюється питання закінчення війни на Донбасі, завжди нас підтримує. Я вдячний Президентові особисто і всьому польському народу за незмінну позицію щодо невизнання анексії Криму. Це дуже важливо», – заявив Глава Української держави.

Він зазначив, що потужна санкційна політика, запроваджена з боку США, країн ЄС, зокрема Польщі, – це значний міжнародний тиск на державу-агресора.

«І як правильно каже пан Президент Дуда, це не просто війна на Донбасі. З чого все почалося? З анексії Криму Російською Федерацією. Про це світ повинен не забувати. Тому що, відверто кажучи, коли ми говоримо на цих важливих зустрічах «Нормандської четвірки» і потім усе обговорюємо на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, питання Криму не піднімається», – сказав Володимир Зеленський.

Тому дуже важливо, що Польща підтримує Україну у збереженні цих питань на міжнародному порядку денному.

«Вчора ми з паном Президентом говорили, що ми запроваджуємо Кримську платформу, до якої хочемо долучити всіх наших друзів, всі ті країни, які бажають деокупації Криму й повернення всіх прав українцям, які живуть на півострові Крим», – наголосив Президент України.

Анджей Дуда додав, що, на думку багатьох експертів, атака Російської Федерації на Україну відбулася для того, щоб перешкодити вступу нашої країни до НАТО та ЄС.

Президент Польщі зазначив, що з початком російської окупації Донбасу та Криму відбулося глибоке порушення міжнародного законодавства. І війна закінчиться тоді, коли Україна поверне повний контроль над своїми законними кордонами – в Криму та Донецькій і Луганській областях.

«Це основна умова, й цього має вимагати вся міжнародна спільнота», – сказав він.

За словами Анджея Дуди, не можна допускати, щоб у центрі Європи зберігався багаторічний заморожений конфлікт, адже він може розгорітися знову.

«Треба дуже твердо ставити питання. Ця агресія має бути завершена. А міжнародно визнані державні кордони України мають бути повернуті», – наголосив Президент Польщі.