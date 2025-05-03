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Україна відкриє Центр єдності в Чехії: між урядами двох країн укладена Спільна декларація

5 травня 2025 року - 15:48

У присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали відбулося підписання Спільної декларації щодо створення Центру єдності (Unity Hub) України в Чехії.

Документ підписали віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем’єр-міністр – міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Центр створюється для підтримки українців, які проживають у Чехії, а також для сприяння поверненню українських громадян додому. Зокрема, у закладі можна буде отримати інформаційно-консультаційну допомогу щодо тимчасового захисту, повернення та реінтеграції, а також освітні й культурні послуги. Крім того, Unity Hub стане платформою для професійного розвитку громадян України: серед іншого передбачена допомога з пошуком роботи.

Зараз у Чехії проживають близько 600 тис. українців, із яких 390 тис. мають статус тимчасового захисту.

Спільні декларації про створення центрів єдності України вже укладені з Іспанією, Німеччиною та Францією.

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