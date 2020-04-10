Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Зміни до бюджету, покарання за випалювання трави та підтримка вчителів: звернення Глави держави до українців
Зміни до бюджету, покарання за випалювання трави та підтримка вчителів: звернення Глави держави до українців

10 квітня 2020 року - 19:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна відправила до Південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту

10 квітня 2020 року - 21:15

Зміни до бюджету, покарання за випалювання трави та підтримка вчителів: звернення Глави держави до українців

10 квітня 2020 року - 18:55

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії

10 квітня 2020 року - 14:13

В Офісі Президента відбулася традиційна нарада щодо боротьби з COVID-19

10 квітня 2020 року - 13:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року

13 березня 2020 року - 20:17

Перейти до всіх галерей

Україна відправила до Південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту

10 квітня 2020 року - 21:15

Україна відправила до Південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту

До Республіки Корея вирушив черговий літак, який має привезти в Україну наступну партію спеціальних медичних засобів захисту для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

За особистим дорученням Президента Володимира Зеленського цим бортом також буде доставлено на батьківщину 10 громадян Південної Кореї, які виявили бажання повернутися додому, але не змогли вилетіти з України через обмеження міжнародного авіасполучення.

На зворотному шляху літак привезе в Україну багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту, які потому будуть передані в медичні заклади в регіонах.

Нагадаємо, під час традиційної наради щодо питань боротьби з коронавірусом Володимир Зеленський укотре наголосив на тому, що спецзасоби захисту мають доправлятися не лише в опорні лікарні, а й в усі інші медзаклади країни. 

Раніше Україна привезла з Південної Кореї 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тести вже використовують в українських лікарнях.

Версія для друку