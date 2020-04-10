Україна відправила до Південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту

До Республіки Корея вирушив черговий літак, який має привезти в Україну наступну партію спеціальних медичних засобів захисту для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

За особистим дорученням Президента Володимира Зеленського цим бортом також буде доставлено на батьківщину 10 громадян Південної Кореї, які виявили бажання повернутися додому, але не змогли вилетіти з України через обмеження міжнародного авіасполучення.

На зворотному шляху літак привезе в Україну багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту, які потому будуть передані в медичні заклади в регіонах.

Нагадаємо, під час традиційної наради щодо питань боротьби з коронавірусом Володимир Зеленський укотре наголосив на тому, що спецзасоби захисту мають доправлятися не лише в опорні лікарні, а й в усі інші медзаклади країни.

Раніше Україна привезла з Південної Кореї 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тести вже використовують в українських лікарнях.