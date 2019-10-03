Україна зацікавлена у поверненні незаконно виведених у Латвію активів українських екс-чиновників – Президент

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Латвійської Республіки обговорив з Президентом Латвії Егілсом Левітсом тему повернення виведених до латвійських банків коштів злочинного походження, які пов’язані з колишніми українськими високопосадовцями.

«Окрема тема сьогоднішньої розмови – це кошти злочинного походження, пов’язані з українськими екс-чиновниками, які були виведені до латвійських банків з України. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю. Це стосується й питання повернення активів, щодо яких уже є відповідне рішення суду, а також пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України до Латвії», – повідомив Президент під час виступу за підсумками переговорів з Егілсом Левітсом.

Водночас Президент Латвії зазначив, що необхідно зачекати на рішення суду і є домовленість, що українська сторона має надати необхідні докази для вирішення цього питання.

Також Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з латвійським колегою труднощі в роботі латвійського бізнесу в Україні. Президент наголосив, що захист іноземних інвесторів є одним із пріоритетів для Української держави.

«За цей короткий період ми вже досягли позитиву у деяких справах латвійських компаній, які зазнали спроб рейдерства та беззаконня. Українське правосуддя відновило справедливість. Упевнений, що така тенденція продовжиться й у справах інших постраждалих компаній», – зазначив Володимир Зеленський.

На думку Президента, це демонструє початок позитивних змін у нашій країні та покращення бізнес-клімату.

Крім того, Володимир Зеленський запросив латвійський бізнес інвестувати в Україну, яку нова влада наразі розбудовує.

Під час переговорів Глава держави наголосив на важливості проведення судової реформи. «Нам потрібні зміни в Україні, тому нам потрібні нові судді», – сказав Президент України в ході зустрічі з латвійським колегою.

Зі свого боку Президент Латвії відзначив проведення реформ в Україні, зокрема в судовій сфері. «Ми розуміємо, що це важко, і це складні зміни, оскільки судова культура змінюється найдовше. Тому ці реформи приведуть до зміни юридичного мислення», – зазначив він.

Егілс Левітс додав, що Латвія цей шлях пройшла й ділиться своїм досвідом з Україною.

Президент Латвії також зауважив, що під час зустрічі обговорювалися питання енергетики, зокрема будівництво газогону «Північній потік – 2», що становить загрозу для України.