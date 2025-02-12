Україна запросила Ботсвану приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

У межах ініціативи Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та інформаційної кампанії «Викрадені голоси» українська делегація на чолі з радницею – уповноваженою Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук відвідала Ботсвану.

Під час зустрічей із міністром міжнародного співробітництва Ботсвани Пеньйо Бутале, міністром юстиції та виконання покарань Рамаотвану Нельсоном Рамаотвану і представниками Офісу омбудсмена українська делегація розповіла про систематичні викрадення українських дітей з боку Росії та презентувала Bring Kids Back UA.

Дар’я Герасимчук закликала урядовців і громадськість підтримати українські ініціативи для порятунку дітей. Вона наголосила на тому, що приєднання Ботсвани до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та адвокація цієї ініціативи серед інших країн Африки є надзвичайно важливими.

До складу української делегації увійшли Іван і Влад – українські діти, яких вдалося повернути додому. Вони розповіли ботсванським медіа, студентам та учням місцевих шкіл про те, що їм довелося пережити.

Під час окупації Херсона Влада примусово відправили до табору, у якому тримали в ізоляції, примушували приймати пігулки та погрожували помістити до психіатричної лікарні. Івана, позбавленого батьківського піклування, разом із другом затримали під час спроби евакуюватися з Маріуполя, відправили в Донецьк і готували до передання в російські родини.

Крім того, українська делегація презентувала фільм «Понівечене дитинство» та провела панельну дискусію, присвячену злочинам РФ проти українських дітей.

«Ми працюємо, щоб такі злочини більше ніколи не повторилися. Разом із міжнародними партнерами маємо повернути кожну викрадену дитину», – зазначила Дар’я Герасимчук.