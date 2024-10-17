Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО – Володимир Зеленський під час зустрічі з Марком Рютте

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте та разом із очільником МОУ Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО, яке відбулося на рівні міністрів оборони. На ньому обговорили кроки, які дадуть українцям більше захисту та безпеки.

Це вже третя зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте з моменту його вступу на посаду Генсека НАТО. За словами Президента, це свідчить про високий рівень відносин між Україною та Альянсом.

«Україна справді заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і тому ми зробимо все, щоб це сталося. Тому перший пункт Плану перемоги – це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності», – заявив Глава держави.

За його словами, саме запрошення України до Альянсу посилить країну дипломатично та наблизить до реального й справедливого миру.

«Було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також подякував партнерам – членам Альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати обʼєкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

«Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро», – додав Глава держави.

Марк Рютте зазначив, що країни – члени НАТО в першій половині цього року надали Україні 20,9 млрд дол. військової допомоги.

«Протягом останніх трьох тижнів я говорив з усіма союзниками. Є абсолютна єдність. Ми докладемо всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для захисту від Росії. Ми продовжуватимемо це робити», – сказав Генсек НАТО.

За його словами, ця війна показала, що нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу.

«Китай став вирішальним чинником, що сприяє Росії у війні проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами й безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами», – наголосив Марк Рютте.