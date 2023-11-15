Україна здатна забезпечити продовольчу безпеку країн Африки – Президент в інтерв’ю африканським ЗМІ

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті, і доводить це конкретними кроками, забезпечуючи роботу «зернового коридору» попри всі спроби РФ завадити його функціонуванню. Про це Глава держави заявив в інтерв’ю журналістам африканських ЗМІ.

На зустрічі були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.

«Зараз у нас працює альтернативний коридор, який ми змушені були зробити. Ми показали світу, що Україна продовжує гарантувати глобальну продовольчу безпеку», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що за перший місяць роботи альтернативного «зернового коридору» Україна транспортувала 4 млн тонн аграрної продукції, що дорівнює обсягу експорту зернових за місяць роботи першої зернової ініціативи, створеної на основі домовленостей із Туреччиною та ООН.

«Так, трохи довше, є складнощі, але ми вийшли на той самий обсяг. Тобто Україна готова постачати й бути гарантом», – наголосив Глава держави.

За його словами, попри всі складнощі та агресивні дії Росії працює Одеський порт, а партнери України добре знають, які системи ППО та інші засоби потрібні, щоб забезпечити безперешкодну роботу портової інфраструктури Одещини загалом.

«Ми над цим працюємо та навіть розширюємо свої можливості. Росія атакує, лякає, але також при цих атаках втрачає свою зброю, кораблі, гелікоптери. Також ми займаємося страхуванням ризиків – ведемо постійні переговори з нашими партнерами, зокрема з Великою Британією, щодо страхування разом з урядом України ризиків для тих компаній, які є власниками цих кораблів», – розповів Володимир Зеленський.

Крім того, Президент зауважив, що наша країна звільняє акваторію Чорного моря від російських кораблів, які атакують українські порти та цивільну інфраструктуру: з кожним днем їх стає менше.

Глава держави також розповів про ініціативу побудувати зернові хаби в Африці, із яких можна було б транспортувати аграрну продукцію по всьому континенту, незалежно від дій влади Росії чи інших подібних держав.

«У цих хабах завжди будуть продукти харчування. І хоч би що відбувалося, зерно завжди буде в людей. І голоду точно не буде», – зазначив Володимир Зеленський.