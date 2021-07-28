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Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Афганістану своїх громадян, Володимир Зеленський контролює це особисто – прес-секретар Глави держави

20 серпня 2021 року - 18:47

Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Афганістану своїх громадян, Володимир Зеленський контролює це особисто – прес-секретар Глави держави

Україна однією з перших почала вивозити з Афганістану своїх громадян і громадян інших держав, яким загрожує небезпека. На цьому наголосив прес-секретар Президента Сергій Никифоров на брифінгу.

«Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Кабула всіх своїх громадян і громадян тих країн, які звернуться по допомогу. Президент контролює це особисто. Те, що ми не кидаємо своїх напризволяще, ми вже неодноразово доводили. Можна згадати й ситуацію з пандемією COVID-19, і нещодавнє звільнення українських громадян у Грузії», – зазначив він.

Сергій Никифоров зауважив, що Україна й Туреччина допомогли евакуювати з Афганістану відому афганську режисерку Сахру Карімі з родиною. Зараз вона в Києві й запрошена на cаміт перших леді та джентльменів, що відбудеться 23 серпня в столиці України.

Прес-секретар Президента зауважив, що українці, які хочуть виїхати з Афганістану, мають звертатися до дипломатичних представництв України в Таджикистані та Пакистані.

«Зараз таких звернень десь близько сотні. Плюс ті 12 людей, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Вони, до речі, вже в безпеці. Зараз у Кабулі два наших літаки: один військовий, один цивільний. Вони чекають можливості вилетіти додому. Домовляємося про це з усіма сторонами», – розповів Сергій Никифоров.

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