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Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях

16 квітня 2020 року - 13:33

Завершилося звільнення 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО. 

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Миронич Сергій (цивільний)

3. Можаєв Валентин (цивільний)

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

6. Русинов Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

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