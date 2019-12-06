Українці, які були звільнені та повернулися на підконтрольну Україні територію 29 грудня

- Дєєв Іван Анатолійович, військовий
- Євтушок Юрій Олександрович, військовий
- Іванчук Сергій Олександрович, військовий
- Фурсов Роман Вікторович, військовий
- Воскобойник Володимир Володимирович, військовий,
- Геймур Олександр Юрійович, військовий,
- Глондар Сергій Вікторович, військовий,
- Дуванов Кім Володимирович, військовий,
- Жемелінський Василь Леонідович, військовий,
- Коріньков Олександр Олександрович, військовий,
- Пантюшенко Богдан Валерійович, військовий,
- Пундор Борис Йосипович, військовий,
- Алоян Едуард Фарамазович, цивільний
- Буянов Віталій Олександрович, цивільний
- Вороніна Вікторія Олегівна, цивільна
- Горбулич Тетяна Миколаївна, цивільна
- Данильченко Олександр Олександрович, цивільний
- Данильченко Володимир Олександрович, цивільний
- Єременко Валентина Олександрівна, цивільна
- Завацький Вадим Юрійович, цивільний
- Катишев Іван Олександрович, цивільний
- Коркішко Роман Вікторович, цивільний
- Мухіна Анастасія Володимирівна, цивільна
- Олійник Денис Анатолійович, цивільний
- Пауков Олександр Сергійович, цивільний
- Секацький Денис Валерійович, цивільний
- Семенов Валерій Михайлович, цивільний
- Семиренко Анатолій Олександрович, цивільний
- Сорокіна Олена В'ячеславівна, цивільна
- Тарасюк Валерій Олександрович, цивільний
- Тучин Юрій Олексійович, цивільний
- Циганок Євген Валентинович, цивільний
- Яровий Андрій Михайлович, цивільний
- Анікімов Віталій Андрійович, цивільний,
- Асєєв Станіслав Володимирович, цивільний,
- Багненко Лариса Олександрівна, цивільний,
- Батрак Дмитро Володимирович, цивільний,
- Бражников Євген Миколайович, цивільний,
- Бурцев Володимир Євгенович, цивільний,
- Галазюк Олег Дмитрович, цивільний,
- Гісь Роман Володимирович, цивільний,
- Гончарова Тетяна Олександрівна, цивільний,
- Горбань Євген Юрійович, цивільний,
- Губкіна Ольга Михайлівна, цивільний,
- Деркач Василь Іванович, цивільний,
- Женчус Андрій Відмантасович, цивільний,
- Завальна Олена Юріївна, цивільний,
- Карачор Наталія Іванівна, цивільний,
- Карпук Дмитро Валерійович, цивільний,
- Керюхін Сергій Миколайович, цивільний,
- Коваль Денис В’ячеславович, цивільний,
- Кочмурадов Андрій Анатолійович, цивільний,
- Кривошеєв Яків Михайлович, цивільний,
- Кулаков Олег Володимирович, цивільний,
- Куліш Ігор Валерійович, цивільний,
- Лазарєва Олена Вікторівна, цивільний,
- Мальцева Зінаїда Миколаївна, цивільний,
- Ніколаєв Сергій Олександрович, цивільний,
- Печонкін Станіслав Миколайович, цивільний,
- Писанець Роман Юрійович, цивільний,
- Полікарпов Кирило Сергійович, цивільний,
- Поляков Олександр Геннадійович, цивільний,
- Репетило Олександр Петрович, цивільний,
- Робак Сергій Вікторович, цивільний,
- Романченко Валерій Олександрович, цивільний,
- Савін Василь Костянтинович, цивільний,
- Соколов Валерій Анатолійович, цивільний,
- Сугерей Олег Вікторович, цивільний,
- Теорентер Максим Олександрович, цивільний,
- Терещенко Галина Іванівна, цивільний,
- Тимофєєв Олександр Леонідович, цивільний,
- Усатюк Сергій Володимирович, цивільний,
- Халимендик Вадим Вікторович, цивільний,
- Чуйкова Марина Володимирівна, цивільний,
- Шейтер Руслан Олексійович, цивільний,
- Ярмишко Алла Іллівна, цивільний.