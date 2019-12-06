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Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

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Українці, які були звільнені та повернулися на підконтрольну Україні територію 29 грудня

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Робоча поїздка Президента України до Івано-Франківської області
Робоча поїздка Президента України до Івано-Франківської області

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Українці, які були звільнені та повернулися на підконтрольну Україні територію 29 грудня

29 грудня 2019 року - 17:53

 

  1. Дєєв Іван Анатолійович, військовий
  2. Євтушок Юрій Олександрович, військовий
  3. Іванчук Сергій Олександрович, військовий
  4. Фурсов Роман Вікторович, військовий
  5. Воскобойник Володимир Володимирович, військовий,
  6. Геймур Олександр Юрійович, військовий,
  7. Глондар Сергій Вікторович, військовий,
  8. Дуванов Кім Володимирович, військовий,
  9. Жемелінський Василь Леонідович, військовий,
  10. Коріньков Олександр Олександрович, військовий,
  11. Пантюшенко Богдан Валерійович, військовий,
  12. Пундор Борис Йосипович, військовий,
  13. Алоян Едуард Фарамазович, цивільний
  14. Буянов Віталій Олександрович, цивільний
  15. Вороніна Вікторія Олегівна, цивільна
  16. Горбулич Тетяна Миколаївна, цивільна
  17. Данильченко Олександр Олександрович, цивільний
  18. Данильченко Володимир Олександрович, цивільний
  19. Єременко Валентина Олександрівна, цивільна
  20. Завацький Вадим Юрійович, цивільний
  21. Катишев Іван Олександрович, цивільний
  22. Коркішко Роман Вікторович, цивільний
  23. Мухіна Анастасія Володимирівна, цивільна
  24. Олійник Денис Анатолійович, цивільний
  25. Пауков Олександр Сергійович, цивільний
  26. Секацький Денис Валерійович, цивільний
  27. Семенов Валерій Михайлович, цивільний
  28. Семиренко Анатолій Олександрович, цивільний
  29. Сорокіна Олена В'ячеславівна, цивільна
  30. Тарасюк Валерій Олександрович, цивільний
  31. Тучин Юрій Олексійович, цивільний
  32. Циганок Євген Валентинович, цивільний
  33. Яровий Андрій Михайлович, цивільний
  34. Анікімов Віталій Андрійович, цивільний,
  35. Асєєв Станіслав Володимирович, цивільний,
  36. Багненко Лариса Олександрівна, цивільний,
  37. Батрак Дмитро Володимирович, цивільний,
  38. Бражников Євген Миколайович, цивільний,
  39. Бурцев Володимир Євгенович, цивільний,
  40. Галазюк Олег Дмитрович, цивільний,
  41. Гісь Роман Володимирович, цивільний,
  42. Гончарова Тетяна Олександрівна, цивільний,
  43. Горбань Євген Юрійович, цивільний,
  44. Губкіна Ольга Михайлівна, цивільний,
  45. Деркач Василь Іванович, цивільний,
  46. Женчус Андрій Відмантасович, цивільний,
  47. Завальна Олена Юріївна, цивільний,
  48. Карачор Наталія Іванівна, цивільний,
  49. Карпук Дмитро Валерійович, цивільний,
  50. Керюхін Сергій Миколайович, цивільний,
  51. Коваль Денис В’ячеславович, цивільний,
  52. Кочмурадов Андрій Анатолійович, цивільний,
  53. Кривошеєв Яків Михайлович, цивільний,
  54. Кулаков Олег Володимирович, цивільний,
  55. Куліш Ігор Валерійович, цивільний,
  56. Лазарєва Олена Вікторівна, цивільний,
  57. Мальцева Зінаїда Миколаївна, цивільний,
  58. Ніколаєв Сергій Олександрович, цивільний,
  59. Печонкін Станіслав Миколайович, цивільний,
  60. Писанець Роман Юрійович, цивільний,
  61. Полікарпов Кирило Сергійович, цивільний,
  62. Поляков Олександр Геннадійович, цивільний,
  63. Репетило Олександр Петрович, цивільний,
  64. Робак Сергій Вікторович, цивільний,
  65. Романченко Валерій Олександрович, цивільний,
  66. Савін Василь Костянтинович, цивільний,
  67. Соколов Валерій Анатолійович, цивільний,
  68. Сугерей Олег Вікторович, цивільний,
  69. Теорентер Максим Олександрович, цивільний,
  70. Терещенко Галина Іванівна, цивільний,
  71. Тимофєєв Олександр Леонідович, цивільний,
  72. Усатюк Сергій Володимирович, цивільний,
  73. Халимендик Вадим Вікторович, цивільний,
  74. Чуйкова Марина Володимирівна, цивільний,
  75. Шейтер Руслан Олексійович, цивільний,
  76. Ярмишко Алла Іллівна, цивільний.
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