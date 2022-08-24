Україні пощастило мати такого друга, як Велика Британія – Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув з візитом до нашої держави з нагоди Дня Незалежності України.

Президент відзначив, що Борис Джонсон уже втретє відвідує Київ із початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що Україна має друга, якого далеко не всім щастить мати.

«Сьогодні я подякував Прем’єр-міністру за всю підтримку, яку ми одержали від нього як лідера й від суспільства Британії – нашого надійного партнера. Ця допомога справді наближає нашу перемогу. А перемога точно буде, ми в цьому впевнені. Перемога свободи в Україні – це перемога свободи у Європі», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив переконання, що буде захищено право українців та всіх інших народів, які цінують свободу, жити на своїй землі.

Під час зустрічі Президента України з Борисом Джонсоном була обговорена низка важливих питань. Зокрема, йшлося про оборонні потреби нашої держави, ситуацію навколо ЗАЕС, поводження з українськими військовополоненими. Також була приділена увага участі Великої Британії у відбудові України та іншим економічним питанням.

«Прем’єр-міністр Джонсон завжди говорив: що ще Британія може зробити для України, для того, щоб ви перемогли? Я думаю, це головний зміст відносин Великої Британії та України, відносин наших суспільств, дружніх відносин між нами. Це, на мою думку, найголовніше, що відбулося між нашими державами. І це також не дає нам права програти в цій війні, і ми точно не програємо з такими друзями», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував особисто Борису Джонсону та Великій Британії за те, що в День Незалежності вони поряд з українським народом.

Прем’єр-міністр зі свого боку наголосив, що Україна змогла дати рішучу відсіч російському загарбнику, відкинувши його від Києва й Харкова.

«Ми віддаємо шану тим, хто загинув на фронті від жорстокості Путіна. Я пишаюся сміливістю українців, які продовжують жити своїм життям», – сказав він і зауважив, що українці продемонстрували рішуче прагнення свободи.

Борис Джонсон зазначив, що його держава й далі всіляко підтримуватиме Україну в боротьбі з агресором. Зокрема, Велика Британія наддає оборонну допомогу та проводить навчання українських військовослужбовців.

«Зараз ми повинні збільшувати нашу підтримку України», – зауважив Прем’єр-міністр.

Голова уряду Великої Британії також наголосив на важливості недопущення пом’якшення санкцій щодо Росії. Також, на його думку, не можна розпочинати переговорів з Росією, поки вона порушує територіальну цілісність України та вбиває її громадян.

«Ця війна може закінчитися лише в один спосіб – Україна переможе. І Велика Британія буде поруч із вами», – наголосив Борис Джонсон.

Прем’єр-міністр також зазначив, що Велика Британія допоможе у відбудові нашої країни. Адже українські школярі на прифронтових територіях попри складні умови й далі здобувають освіту.

«Наша спільна мета – забезпечити, щоб ці учні, коли виростуть, здобули всі кваліфікації, які необхідні для життя в успішній Україні. Ми вилікуємо ваші міста й села від шрамів цієї жахливої війни. Ми зробимо з країни квітку, яка буде помітною для всього світу», – сказав він.

«Я хочу, щоб люди в моїй країні чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні. Це стосується вашого права жити в мирі, свободі. Але насправді це стосується всіх нас, коли йдеться про свободу та демократію», – резюмував Борис Джонсон.