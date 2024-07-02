Українська делегація розпочала візит до США та зустрілася з Ентоні Блінкеном

Керівник Офісу Президента разом із віце-премʼєр-міністеркою у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром енергетики Германом Галущенком розпочав візит до Сполучених Штатів Америки із зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Андрій Єрмак подякував США за незмінну підтримку України та допомогу нашим людям.

«Ваша допомога з озброєнням і боєприпасами зміцнить наших бійців на полі бою та допоможе нашій державі боротися проти російської агресії», – сказав Андрій Єрмак.

Під час зустрічі докладно обговорили результати інавгураційного Саміту миру, конкретні кроки щодо реалізації пунктів Формули миру вже у найближчі тижні й місяці та спільну роботу задля встановлення справедливого миру в Україні.

Окрему увагу приділили підготовці до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, зокрема документам, які будуть укладені.

Ольга Стефанішина наголосила на очікуваннях України від саміту НАТО. Під час зустрічі обговорили просування України на шляху до євроатлантичної інтеграції та гарантованої фінансової допомоги для посилення обороноздатності нашої держави на рівні Альянсу.

Рустем Умєров докладно поінформував про потребу в забезпеченні наших Сил оборони додатковими системами протиповітряної оборони для захисту українських міст та громад, а також об’єктів критичної інфраструктури.

Герман Галущенко розповів про наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Присутні обговорили стан енергосистеми та спільні з державами-партнерами рішення, які допоможуть захистити енергообʼєкти перед початком опалювального сезону.

Керівник Офісу Президента окремо наголосив на важливості запровадження секторальних санкцій щодо банківських та фінансових установ країни-агресорки.