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Українська делегація віддає свої запрошення на Всесвітній форум пам’яті Голокосту українцям, які пережили цю страшну трагедію – Президент

23 січня 2020 року - 11:46

Українська делегація віддає свої запрошення на Всесвітній форум пам’яті Голокосту українцям, які пережили цю страшну трагедію – Президент

Українська делегація, яка прибула до Єрусалима для участі у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, вирішила віддати свої запрошення людям українського походження, які пережили цю страшну трагедію. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Нам сказали, що кілька міністрів з уряду Ізраїлю віддали свої квитки людям, які живі (які пережили Голокост. – Ред.). Вони пережили це нещастя і зараз мешкають в Ізраїлі, багато з них – українського походження. Я сказав: якщо ми можемо, давайте віддамо наші запрошення», – зазначив Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.

Володимир Зеленський зауважив, що ініціативу української делегації підтримав міністр науки, технологій та космосу Ізраїлю Офір Акуніс.

«Головне, що ми вшановуємо пам’ять, що ми перебуваємо тут і можемо сказати теплі слова, підтримати», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що слова підтримки життєво важливі для людей, які пережили Голокост.

Президент нагадав, що кожен четвертий єврей, який загинув під час Другої світової війни, проживав в Україні.

«Для нас це важка втрата, історична трагедія», – зазначив Глава держави.

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