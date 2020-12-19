Кожна сучасна економіка може будуватися лише на основі надійної та диверсифікованої енергетики. Постійне зростання рівня споживання, створення нових систем для забезпечення комфортного та справді технологічного життя суспільства – усе це вимагає сталого розвитку енергетичного сектору, його здатності забезпечити якісне функціонування будь-якого з підприємств, потреби всіх домогосподарств.

Українська енергетика пишається висококласними фахівцями, які сумлінно виконують свої обов’язки, іноді у надскладних умовах.

Але буремне політичне життя в нашій державі протягом багатьох років залишало без вирішення корінні проблеми в галузі, вони накопичувалися, з часом провокуючи відверто кризові явища. Таке ставлення до енергетики залишилось у минулому разом зі збанкрутілими політиками, відповідальними за нього.

Українська енергетика має отримати правила гри, засновані на повазі до кожного з видів генерації, а отже, і до всіх людей, які забезпечують роботу галузі. Потрібні ефективні кроки із забезпечення стабільної фінансової дисципліни в енергетиці та справжня увага до потреб підприємств цієї сфери без винятків і привілеїв. Управління енергетикою має дати працівникам державних підприємств та бізнесу чітку перспективу на роки вперед.

Символічно, що сьогодні, у День енергетика, завершується будівництво першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Робота цього об’єкта забезпечить атомній генерації України реальну незалежність від будь-яких геополітичних примх.

Українські АЕС щороку виробляють понад половину обсягу електрики в країні. Для стабільної роботи атомна генерація потребувала й вітчизняного сховища для відпрацьованого ядерного палива. Нарешті це зроблено.

Запроваджуються найсучасніші безпечні технології поводження з ядерним паливом. Розривається монопольна залежність від вивезення відпрацьованого палива українських АЕС до Російської Федерації. Держава зможе заощаджувати сотні мільйонів доларів на рік.

Україна завжди буде вдячною нашим західним друзям за допомогу в реалізації цього проекту.

Попереду у всієї держави та в кожного з відповідальних працівників енергетичної галузі ще багато роботи. Тож саме сьогодні – у професійне свято енергетиків – важливо сказати й про те, що немає й не може бути жодних сумнівів: фахівці нашої енергетики подолають усі негативні явища, які ще залишаються в галузі, і забезпечать цій сфері дійсно надійне майбутнє.

Вітаємо енергетиків України зі святом! Бажаємо успіху як галузі в цілому, так і кожному з працівників.