Українська сторона розповіла учасникам зустрічі в Джидді про філософію кожного з пунктів Формули миру – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ в понеділок представив філософію кожного пункту Формули миру Володимира Зеленського, якою українська сторона поділилася з учасниками консультацій у Джидді 5–6 серпня.

«Ми сформували наше спільне бачення кожного з десяти пунктів Формули миру Президента Зеленського. Спільне, бо в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні було відображено позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України», – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Формула миру Володимира Зеленського побудована на ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

«Саме ці принципи одностайно були визначені учасниками зустрічі радників із питань національної безпеки, яка відбулась у Джидді», – сказав він.

«Імплементація Формули миру – це відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права, яка була зруйнована агресивною війною Росії проти України», – додав Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента поінформував представників ЗМІ про подальші практичні кроки з реалізації Формули миру.

«Ми продовжимо роботу, щоб напрацювати безпосередньо порядок денний, які документи, висновки, домовленості ми передбачаємо для реалізації кожного з десяти пунктів Формули», – пояснив він.

Андрій Єрмак зазначив, що найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць для координації подальших дій. Буде напрацьовано практичні кроки з реалізації кожного з пунктів Формули миру. Паралельно триватиме підготовка порядку денного установчого Глобального саміту миру.

Документ українською та англійською мовами – у додатку.