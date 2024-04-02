Українська та швейцарська сторони скоординували підготовку до Глобального саміту миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався у форматі відеозв’язку з керівником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером.

У зустрічі також узяли участь: заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Сторони обговорили підготовку до першого інавгураційного Глобального саміту миру, який прийматиме Швейцарія.

Окремо зосередилися на тому, що важливо залучити до нього якомога більше держав із якнайширшим представництвом усіх континентів.

Андрій Єрмак подякував швейцарській стороні за всебічну підтримку Української формули миру та підготовку до Саміту миру, адже саме там стартуватиме робота над спільним планом досягнення справедливого миру в Україні.