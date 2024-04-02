Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору – звернення Президента
Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору – звернення Президента

2 квітня 2024 року - 19:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Гаазі запустили міжнародний Реєстр збитків від російської агресії

2 квітня 2024 року - 22:26

Українська та швейцарська сторони скоординували підготовку до Глобального саміту миру

2 квітня 2024 року - 20:20

Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору – звернення Президента

2 квітня 2024 року - 19:55

Церква має вплив на суспільство та лідерів, тому важливий діалог за кордоном – Президент на зустрічі з представниками протестантських та Римсько-католицької церков

2 квітня 2024 року - 17:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з представниками протестантських та Римсько-католицької церков
Зустріч Президента з представниками протестантських та Римсько-католицької церков

2 квітня 2024 року - 16:34

Перейти до всіх галерей

Українська та швейцарська сторони скоординували підготовку до Глобального саміту миру

2 квітня 2024 року - 20:20

Українська та швейцарська сторони скоординували підготовку до Глобального саміту миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався у форматі відеозв’язку з керівником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером.

У зустрічі також узяли участь: заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Сторони обговорили підготовку до першого інавгураційного Глобального саміту миру, який прийматиме Швейцарія.

Окремо зосередилися на тому, що важливо залучити до нього якомога більше держав із якнайширшим представництвом усіх континентів.

Андрій Єрмак подякував швейцарській стороні за всебічну підтримку Української формули миру та підготовку до Саміту миру, адже саме там стартуватиме робота над спільним планом досягнення справедливого миру в Україні.

Версія для друку