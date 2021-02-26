Українські діти мають бути поінформовані про ризики сексуального насильства та повинні знати, як себе захистити – уповноважений Президента з прав дитини

Проблему сексуального насильства над дітьми та їхньої сексуальної експлуатації в Інтернеті обговорили на прес-конференції в Офісі Президента України, що відбулася з нагоди Всесвітнього дня проти сексуальної експлуатації.

Згідно з даними дослідження, яке провела Міжнародна благодійна організація «Служба порятунку дітей» з ініціативи уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби і яке охопило 4700 учасників віком від 6 до 17 років, близько 90% дітей користуються Інтернетом щодня, більшість проводять онлайн від трьох до п'яти годин на день. Майже чверть дітей потрапляли хоча б в одну із ситуацій сексуального насильства чи експлуатації за останній рік.

«Сьогодні злочинці мають більше доступу до дітей завдяки Інтернету. Дитині важко зрозуміти, що людина, яка пише їй повідомлення, може бути не тим, за кого себе видає. Тому дуже важливо інформувати дітей про ризики й те, як вони можуть себе захистити», – наголосив уповноважений Президента з прав дитини.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський зазначив, що ухвалений нещодавно парламентом у другому читанні законопроект № 3055 посилює відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми, зокрема передбачає криміналізацію зберігання та перегляду матеріалів сексуального насильства над дітьми, а також грумінгу (налагодження контакту з дитиною з метою насильства).

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Лариси Зуб, за минулий рік від сексуального насильства постраждало 410 дітей, цьогоріч – уже 70.

«Але дуже часто ці злочини залишаються «за зачиненими дверима», в сім’ї, де проживає дитина. Потерпілими можуть бути як немовлята, так і старші підлітки», – повідомила вона.

Експерт з освітніх програм МБО «Служба порятунку дітей» Олена Капральська розповіла про превентивні програми щодо захисту дітей від сексуального насильства та можливості допомоги постраждалим.

«У тих випадків, які ми супроводжуємо, є одна спільна риса. Всі ці злочини стали можливими завдяки мовчанню. Мовчанню свідків, інших дорослих, які були поруч з постраждалими дітьми. І навпаки – небайдужість однієї жінки, яка звернула увагу на ознаки насильства у знайомої дівчини, допомогла розкрити злочинну діяльність чоловіка, який багато років розбещував дівчат, користуючись службовим становищем», – зазначила вона.

Організація «Служба порятунку дітей» започаткувала акцію #тількинемовчи. В межах цієї акції українців просять не замовчувати факти насильства над дітьми та звертатися по допомогу за номером телефону: (093) 063-53-43 та на сторінку підтримки www.savechild.com.ua/consultation

«Замовчування фактів сексуального насильства над дитиною продовжує страждання дитини та руйнує її життя. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб кожна дитина була захищена від цих ганебних злочинів і система працювала в найкращих інтересах дитини», – наголосив Микола Кулеба.