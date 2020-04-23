Українські пенсіонери вже отримують по 1000 гривень допомоги за ініціативою Президента

Більшість українських пенсіонерів, пенсія яких менша ніж 5 тис. грн, уже отримують додаткову допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку ініціював Президент України для підтримки малозабезпечених літніх людей під час карантину. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19.

Більшість таких пенсіонерів уже одержала гроші на банківську картку, а решті «Укрпошта» почала доставку виплат додому.

«Карантин – складний час, особливо для малозабезпечених, для людей похилого віку. Держава має зробити все, щоб підтримати цих людей у складний період. Допомога найуразливішим категоріям громадян сьогодні – один з найголовніших обов’язків влади», – зазначив Глава держави.

На нараді Президенту також повідомили про ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють із хворими на коронавірус, та мобільні бригади, що перевозять інфікованих. На нараді Президенту також повідомили про ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють з хворими на коронавірус COVID-19, та мобільні бригади, які контактують з інфікованими.

«Знаю, що ця страховка розрахована й на наслідки коронавірусу, і ще на 140 хвороб. Коштує вона дешево. Лікарі в регіоні дуже вдячні. Це чудовий приклад того, як місцева влада знаходить хороші та якісні рішення під час епідемії. Прошу розглянути можливість такого страхування по всій Україні», – резюмував Володимир Зеленський.