Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками українських і міжнародних правозахисних організацій, присвячену питанням забезпечення прав українських військових і цивільних полонених, яких утримує РФ.

Андрій Єрмак наголосив, що примусове утримання Росією в нелюдських умовах українських військовополонених і цивільних осіб є найгострішим правозахисним питанням у Європі з часів Другої світової війни.

«У ХХІ столітті ми дожилися до того, що в центрі Європи існують концтабори. Я маю на увазі не лише Оленівку, а й інші жахливі місця», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не погодився делегувати своїх представників до складу місії, яка мала відбути на лінію розмежування та вимагати від Росії надання доступу до місць утримання українських бранців.

За пропозицією Андрія Єрмака учасники засідання ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані щодо порушення прав людини під час російської агресії.

Керівник Офісу Глави держави закликав українські й міжнародні правозахисні організації долучатися до роботи штабу.

Він працюватиме безперервно та стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українських полонених, яких утримує російський агресор.

«Ми маємо тиснути на Російську Федерацію з усіх боків, тримати це питання у фокусі на всіх міжнародних майданчиках і робити все, що від нас залежить, аби отримувати інформацію та працювати над тим, щоб з’явилася міжнародна місія», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також запропонував створити інтерактивну виставку, присвячену проблематиці українських полонених, яких утримує Росія. За словами Андрія Єрмака, у роботі виставки зможуть брати участь українці, звільнені з полону, та родичі бранців.

«Коли люди бачитимуть, що відбувається сьогодні, у ХХІ сторіччі, у центрі Європи, – це краще за будь-які політичні інструменти», – сказав він.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив переконання, що нині Міжнародний комітет Червоного Хреста продемонстрував свою неефективність і навіть небажання контролювати дотримання Росією норм гуманітарного права та Женевської конвенції.

«Як правозахисники ми повинні шукати нові майданчики, нові механізми, щоб впоратися із цим викликом. Тому запрошую всіх приєднатися до цієї ініціативи та долучати колег з усього світу», – зазначив Дмитро Лубінець.

Уповноважений також повідомив, що міжнародна спільнота омбудсменів підтримує створення нових місій і майданчиків, де порушуватимуться питання прав українських військовополонених і цивільних заручників, а також депортованих дітей, яких Росія продовжує вивозити з тимчасово окупованих територій.

Як зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, об’єднання зусиль державних і неурядових правозахисних організацій дасть змогу напрацювати нові підходи до захисту прав українських полонених.

«Тільки коли ми об’єднаємо зусилля, зможемо мати результат», – сказала вона.

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник також закликала приділити увагу захисту прав українських активістів і кримських татар, які зазнають постійних репресій з боку російських окупантів у Криму. Вона підтримала ініціативу щодо постійного інформування міжнародної спільноти про питання українських полонених, яких утримує агресор.