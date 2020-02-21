Українські військові повинні мати потужний «мотиваційний пакет» – Президент під час представлення нового міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони України нового керівника – Андрія Тарана.

Під час зустрічі Глава держави наголосив, що пріоритетом роботи нового міністра має стати забезпечення високої обороноздатності країни.

«Для зміцнення наших Збройних сил потрібна спільна, злагоджена робота Міністерства та керівника Збройних сил України за всіма важливими напрямами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що основу будь-якої армії складають люди, тому всі стратегії оборонного відомства мають бути спрямовані передусім на людину.

«Мова про гідне забезпечення наших військових сучасним та ефективним озброєнням, підвищення рівня підготовки, посилення соціальної захищеності людей у погонах. Наші військові віддають Батьківщині сили, здоров’я, віддають життя, а отже – вони повинні мати потужний «мотиваційний пакет», – наголосив Глава держави.

Президент відзначив важливість ставлення армії до міністра оборони.

«Ми розуміємо, що, згідно зі стандартами НАТО, міністром оборони повинна бути цивільна людина, але в нас триває війна. І для мене дуже важливо, щоб армія поважала міністра оборони», – сказав Володимир Зеленський.

Новопризначений міністр оборони України Андрій Таран подякував Верховному Головнокомандувачу за довіру та запевнив: на посаді робитиме все для виконання складних завдань, які стоять перед міністерством.

За його словами, головний пріоритет – забезпечення високої обороноздатності країни.

«Збройні сили потребують технологічної модернізації, переходу на сучасні системи озброєння з використанням новітніх технологій. Необхідна обдумана програма розвитку озброєнь, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок», – зазначив він.

Водночас Андрій Таран зауважив, що люди – основа армії. Тому потрібно, щоб усі військовослужбовці стали насправді професійними. Для цього необхідна наполеглива робота міністерства й військового керівництва ЗСУ.

Також міністр наголосив на необхідності продовження політики соціального захисту військових і членів їхніх сімей. Зокрема, потрібно розробити та втілити в життя широкий мотиваційний пакет. Він має передбачати забезпечення житлом, гідну зарплату, пріоритетне право на вступ до навчальних закладів, безкоштовну освіту, надання якісних медичних послуг, а також гарантії при звільненні.

«Все це, я вважаю, дасть змогу підвищити престиж служби в Збройних силах. Зробити її привабливою, перспективною, вирішити нарешті питання комплектування та підняти рівень бойової спроможності», – заявив міністр.

Крім того, Андрій Таран наголосив на необхідності продовжити впровадження у Збройних силах України стандартів НАТО. Йдеться передусім про максимальне забезпечення здатності ЗСУ взаємодіяти із силами Альянсу.