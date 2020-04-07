Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть користуватися апаратами ШВЛ

Уряд має змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з COVID-19 у лікарнях. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом.

«В одному з госпіталів Кіровоградщини – 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі – на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них», – заявив Глава держави.

На нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків.

«Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко», – зазначив Володимир Зеленський.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.