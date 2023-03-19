Український центр, створений з ініціативи Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє, функціонує у Вільнюсі вже понад дев’ять місяців

У Вільнюсі вже понад дев’ять місяців працює Український центр, створений з ініціативи та під патронатом першої леді України Олени Зеленської та першої леді Литовської Республіки Діани Наусєдєнє. За цей час у ньому відбулося понад 1300 різноманітних заходів для дорослих і дітей з України, які знайшли тимчасовий прихисток у Литві.

Як розповіла Олена Зеленська, щодня в Українському центрі, що функціонує на базі Педагогічної академії Університету Вітовта Великого, проводять різноманітні культурні заходи, навчальні курси, розмовні клуби (англійська, литовська та українська мови), творчі майстер-класи. Тут також працюють спортивні секції, організовано постійне надання психологічної допомоги кваліфікованими фахівцями. Заклад відвідало понад 17 тисяч осіб, що є рекордним навіть для литовських культурно-освітніх інституцій. Простір активно використовують українці – всі охочі можуть реалізувати власний проект. Так, наприклад, на базі центру функціонує Вільнюська суботня школа.

Український центр став справжнім серцем України в Литві. Він об’єднав зусилля десятків литовських благодійних та волонтерських організацій, українських і литовських культурних діячів, викладачів, психологів і майстрів, які щодня надають допомогу тимчасово переміщеним громадянам України. Особливу увагу діяльності центру приділяють дипломатичні місії, акредитовані у Литві, а також європейські культурні інституції. Так, за підтримки Посольства Держави Ізраїль відома ізраїльська мисткиня українського походження влаштувала креативний майстер-клас для дітей, Посол Японії у Литві особисто проводить сеанси медитації, уроки японської каліграфії та оригамі для українців, Польський культурний інститут організував виставку репродукцій картин Марії Примаченко. Діяльність центру підтримують литовські та іноземні меценати й донори.

Постійне сприяння діяльності та розвитку центру надає перша леді Діана Наусєдєнє. За її підтримки тут реалізовано два проекти Олени Зеленської: «Українська книжкова поличка» та «Книжки без кордонів», що дають змогу громадянам України підтримувати зв'язок з батьківщиною. У межах проекту «Книжки без кордонів» у координації з Українським інститутом книги у Литву доправили понад 2500 видань для дітей різного віку.

У 2023 році в центрі відбулася низка унікальних подій:

23 лютого – захід «Mes kartu – Ми разом», присвячений року незламності та єдності в боротьбі з агресором. Під час заходу до громадян України звернулися Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Особливим моментом як для українців, так і для литовців стало відеозвернення першої леді України Олени Зеленської.

9 березня, до дня народження Великого Кобзаря, в Українському центрі було організовано гала-концерт «Творчі сили України», який зібрав українські таланти з усіх куточків Литви. Під час заходу було нагороджено переможця літературного конкурсу підліткової прози та поезії «Запеклі». Лауреатом конкурсу став львів’янин Богдан Яковенко, учень 9-го класу Ліцею імені Героїв Крут, історія якого символізує стійкість, мужність і рішучість усього українського народу в боротьбі за свою країну та свободу. Батько Богдана Яковенка жив у Литві, але, коли почалася війна, він повернувся захищати Україну й загинув на полі бою. Його син Богдан вирішив наслідувати приклад батька й продовжити боротьбу, тож зараз навчається у спеціалізованому ліцеї. Переможця конкурсу під час заходу особисто привітала Діана Наусєдєнє.

«Це одна з багатьох історій, які ми знаємо, які знає весь світ і які демонструють, що українці є справжніми героями. Люди, які зроблять усе, щоб зупинити жорстокого агресора, що загрожує Україні та всьому демократичному світу. Богдан Яковенко сьогодні не може бути з нами, тому, будь ласка, передайте йому нагороду разом із привітаннями та найкращими побажаннями від усього литовського народу. Передайте йому, що ми є й будемо з Україною стільки, скільки потрібно – до перемоги», – сказала дружина Президента Литовської Республіки.

У 2023 році на базі центру створено Young think tank – платформу для зустрічей українських і литовських школярів із політиками, дипломатами та громадськими діячами Литви та України. Відвідувачі центру вже мали змогу поспілкуватися з представником Європейської комісії у Литві Маріусом Ващегою, відомим литовським політиком Лінасом Лінкявічюсом, Послом України у Литві Петром Бештою, ініціатором кампанії зі збору коштів на радари для України Едмундасом Якілайтісом та іншими.

Відповідно до концепції розвитку Українського центру, у довгостроковій перспективі він слугуватиме платформою для поглиблення культурної та гуманітарної співпраці між двома країнами, а також для надання експертної допомоги Україні з широкого спектра питань, включно з підготовкою до членства в ЄС.

Першим кроком, який започаткував новий етап діяльності Українського центру, стало проведення форуму «Реалізація формули миру Президента України Володимира Зеленського: спільні дії України та Литви на шляху до довготривалого миру» 24 лютого 2023 року. Ключову увагу було приділено двом пунктам української формули миру: забезпечення енергетичної безпеки та відновлення справедливості.