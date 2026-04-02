Український тиждень у Франції: вже 16 французьких університетів беруть участь у Глобальній коаліції українських студій, запускаючи спільні курси, дослідження та конференції

З 24 до 31 березня у Франції проходив Український тиждень – серія академічних і публічних подій, пов’язаних із розвитком українських студій, історичною пам’яттю, дипломатією, культурою та партнерствами. Його ініціювали Глобальна коаліція українських студій (ГКУС) і Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Протягом тижня відбулися заходи, лекції та історичні дискусії в Інституті політичних досліджень Гренобля, Університеті Лотарингії, Центрі міжнародної мобільності, Українському культурному центрі в Парижі, Національному інституті східних мов і цивілізацій та Сорбонні.

Десятиліттями Росія використовувала мережу своїх установ для поширення російських наративів, росіяни фінансували західні «російські студії», де європейські студенти вивчали українську історію та культуру за російськими підручниками. Українська стратегія протидії передбачає вивчення української мови, культури та історії без викривлень.

«Академічна співпраця допомагає світу побачити Україну не через чужі імперські стереотипи, а як самостійну частину європейської цивілізації, яка має що запропонувати глобальній науці. Правда про Україну, зафіксована в університетських програмах і наукових дослідженнях, – це найнадійніший захист від пропаганди, який працюватиме на роки вперед», – зазначила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Під час Українського тижня відбулося підписання меморандумів про співпрацю між ГКУС та Університетом Люм'єрів (Ліон) і Університетом Бордо. Партнерство передбачає обмін науковими даними, запуск спільних курсів, досліджень, конференцій і публічних заходів. Також директор Інституту політичних досліджень Гренобля Сімон Персіко підписав офіційний лист про наміри співпраці з Глобальною коаліцією українських студій. Таким чином загальна кількість французьких університетів, що входять до ГКУС, зросла до 16.

«Вдячна всім партнерам, які розуміють важливість розвитку українських студій у своїх університетах. Сьогодні Франція є лідером за кількістю підписаних меморандумів, і це свідчить про зростання інтересу до України та готовність глибше її вивчати. Це означає, що ще більше студентів і дослідників у світі матимуть змогу знайомитися з Україною безпосередньо – з її мовою, історією та культурою. Водночас це є ефективною відповіддю на роки російської дезінформації. Саме в цьому й полягає мета Глобальної коаліції українських студій – формувати глибоке й достовірне знання про Україну у світі», – наголосила перша леді Олена Зеленська.

Глобальна коаліція українських студій – це державна ініціатива, яка працює під патронатом першої леді України. ГКУС об'єднує 74 учасників із 26 країн, ще 130 іноземних інституцій висловили намір приєднатися.