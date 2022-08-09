Україну точно не влаштовує затягування війни – керівник Офісу Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що наша держава робить усе для того, щоб не затягувати війну та звільнення тимчасово окупованих територій. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Андрій Єрмак погодився з тим, що зараз з боку Росії простежується тактика затягування війни.

«Вона точно нас не влаштовує. Головне, що сьогодні можна їй протиставити, – це досягнення успіхів на фронті. Умовою цих успіхів є своєчасна військова допомога від наших партнерів. На сьогодні вона велика, і ми за неї вдячні. Але головне, щоб вона завжди була своєчасною та в необхідних нам обсягах», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави запевнив, що нині вживаються всі необхідні заходи для досягнення Україною перемоги в протистоянні російській агресії.

«Це величезний фронт робіт, зокрема й на дипломатичному рівні в режимі 24/7, оскільки все у світі швидко змінюється, і кожна з країн має свої внутрішні проблеми», – зауважив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що керівництво держави постійно працює з іноземними партнерами щодо постачання необхідного озброєння, і цей процес теж має певні нюанси та вимагає прозорості.

«Наприклад, на сьогодні стало практикою те, про що ми нещодавно лише починали говорити, – це щотижневі брифінги наших військових в Офісі Президента, на які ми запрошуємо представників країн – міжнародних партнерів. Тому на сьогодні наші партнери не мають жодного запитання стосовно необхідного нам озброєння й термінів його постачання. Далі ми плануємо поширення військових брифінгів на Комітет Конгресу США з безпеки», – розповів керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що фактично щотижня він і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний спілкуються з радником Президента США з питань безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Він також нагадав про створення за його ініціативою спеціальної комісії Верховної Ради з моніторингу та контролю за іноземною допомогою, до якої ввійшли представники всіх фракцій парламенту.

На переконання Андрія Єрмака, не можна давати ворогу жодних підстав поширювати дезінформацію, оскільки стратегія Росії завжди була спрямована на те, щоб сіяти недовіру й ворожнечу, руйнувати єдність країн на міжнародній арені.

Керівник Офісу Президента зазначив, що Україна хотіла б завершити активну фазу цієї війни до зими. Це складне й амбітне завдання, але воно життєво необхідне.

«Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені», – пояснив він.

За словами Андрія Єрмака, що довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України й намагаються там закріпитися, то складніше буде ці території деокупувати.

«Ми робимо все для того, щоб мети з деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію», – резюмував керівник Офісу Президента.