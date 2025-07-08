Університет італійського міста Аквіла приєднався до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

У межах візиту до Італійської Республіки перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністеркою університетів і досліджень Італії Анною Марією Берніні, під час якої відбулося підписання меморандуму про приєднання одного з університетів до Глобальної коаліції українських студій.

Дружина Президента подякувала за підтримку української освіти й людей в умовах боротьби проти російської агресії. Зараз в італійських університетах навчається 1048 українців.

«Щиро вдячні за запроваджені Італією заходи з підтримки представників української студентської та академічної спільноти, яким надали тимчасовий захист в країні», – сказала Олена Зеленська.

Під час зустрічі відбулося підписання меморандуму про приєднання Університету міста Аквіла до Коаліції українських студій. Участь у підписанні взяли Анна Марія Берніні та ректор закладу Едоардо Алессе. На зустрічі були присутні: президент Консультації президентів державних дослідницьких установ (COPER) Антоніо Дзокколі, заступниця президента Конференції ректорів італійських університетів (CRUI) Антонелла Полімені, президентка Національної ради з вищої художньої та музичної освіти (CNAM) Джованна Кассезе.

Перша леді подякувала університету за бажання доносити студентам правду та відзначила інші італійські заклади вищої освіти, які вже стали частиною цього проєкту.

«Дуже цінуємо також Італійську асоціацію українських досліджень, яка робить значний внесок у популяризацію української літератури та мови. Впевнена: участь у Коаліції українських студій збагатить академічне життя та посилить репутацію італійських університетів як провідних осередків створення наукового знання в Європі. Адже вивчати українське нині – це більше знати і про сьогодення, і про історію, і про геополітику», – зазначила Олена Зеленська.

Коаліція українських студій – ініціатива України, спрямована на розвиток україністики й кримськотатарських курсів у світі, подолання фейків і викривлень в академічному середовищі, створення партнерств між українськими та закордонними університетами.

Лише за останні три місяці до коаліції долучилося 13 закладів вищої освіти з Фінляндії, Південно-Африканської Республіки, Чехії, Австрії, Канади, Естонії та Республіки Корея. Загалом понад 70 університетів в усьому світі зацікавлені в тому, щоб стати частиною цієї ініціативи.