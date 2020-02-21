Уряд Олексія Гончарука має здобутки, але українцям цього замало – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що, попри очевидні здобутки, уряд Олексія Гончарука зробив занадто мало, тому потрібно не боятися говорити правду й визнавати помилки.

«Цей уряд (уряд Олексія Гончарука. – Ред.) має здобутки. Це зниження інфляції, облікової ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральним бізнесом та нелегальними АЗС. Це початок приватизації державних підприємств, які розкрадалися всі ці роки. Це кредити малому та середньому бізнесу. Зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало», – наголосив Глава держави під час виступу на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Президент зазначив, що в уряді Олексія Гончарука справді не було топ-корупції, але не красти – замало.

«Цей уряд знає, що робити, але знати – замало, потрібно робити. І ми не маємо боятися правди, ми повинні визнавати помилки. Бо в день, коли ми зануримось у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, за два місяці 2020 року невиконання державного бюджету склало майже 16 млрд гривень, 13 млрд грн з яких – недостача надходжень від митниці. Крім того, бізнес продовжує скаржитися на контрабанду.

Також Глава держави акцентував увагу на падінні промисловості, яке триває четвертий місяць поспіль. За його словами, уряд не надав інструментів стимулювання внутрішнього виробництва та нових виробничих потужностей.

«Індустріальна слава України поступово стає спогадом. Ми ризикуємо, що про наш промисловий потенціал скоро казатимуть: «Це було давно й неправда», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що завдяки вжитим заходам уряду вдалося знизити ціну на газ для населення на 35% порівняно з минулим роком, і це – найнижча ціна за останні чотири роки. Водночас люди заплутались через хаос з платіжками у січні й лютому поточного року.

«Фактично уряд провалив і роз’яснювальну кампанію, комунікацію та роботу з місцевою владою для того, щоб люди в усіх регіонах відчули зменшення платіжки за тепло», – наголосив він.

Також Президент підняв питання зарплат і премій багатьох членів наглядових рад державних компаній. «Коли понад десять мільйонів громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи у наглядових радах, від сили двічі-тричі на рік прилітають в Україну. Сьогодні, фактично, «наглядати» стало вигідніше, ніж працювати», – зазначив він.

Глава держави також зауважив, що громадяни України у наглядових радах українських підприємств уже почуваються національною меншиною.

Президент також торкнувся проблем у вугільній галузі, зокрема щодо невиплати зарплат шахтарів та збуту українського вугілля. Він наголосив, що тільки після його неодноразового втручання шахтарям на цьому тижні буде погашено 650 млн гривень боргів.

«Вкотре наголошую: закрити шахту – не означає закрити питання. Тому спочатку – навчання та перекваліфікація людей, створення нових робочих місць, забезпечення аналогічної зарплати й тільки потім ми можемо піднімати питання про закриття тієї чи іншої неприбуткової шахти. Лише у такій послідовності», – сказав Глава держави.

Ще одним невирішеним питанням, за словами Президента України, стала відсутність програми підвищення пенсій. «Велика частина пенсіонерів отримують менше двох тисяч гривень. Індексація пенсій не проведена. Програма підвищення пенсій для людей 80 років поки що не реалізована. Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання «проїдає» п’ять мільярдів гривень», – заявив Володимир Зеленський.

У сфері охорони здоров’я Президент закликав визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня.

«Майже щодня у нас протести у різних медичних закладах. Люди бояться закриття лікарень, лікарі бояться звільнень, місцева влада іноді не готова брати повноваження, немає достатнього фінансування. Є великі питання до тарифів, медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів. А отже, головне питання: куди ми поспішаємо? Куди ми летимо? Чи не здається, що з таким підходом реформа летить у стіну?» – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що йшов у Президенти, не маючи політичного досвіду, але з вірою та волею втілити необхідні зміни. Він констатував, що у роботі є помилки, але підкреслив, що готовий їх визнавати та виправляти.

Окремо Глава держави подякував міжнародним партнерам України за підтримку та запевнив у незмінності курсу держави.

«Наш курс залишається незмінним, і для нас пріоритети незмінні. Ми всі хочемо й робимо все щодня для завершення війни на Донбасі та повернення всіх наших територій. Бо це є наша країна. І ми будемо далі рухатись шляхом реформ в усіх сферах. Курс України не є помилкою. Та окремі помилки допущені під час руху цим курсом», – сказав Президент.

Він зазначив, що йому не соромно за уряд Олексія Гончарука, але хотілося б мати Кабмін, яким можна було б пишатися, тому чинний склад має піти у відставку.