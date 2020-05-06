Уряд підтримав ініціативу Олени Зеленської щодо приєднання України до «Партнерства Біарріц»

Кабінет Міністрів України проголосував за приєднання України до міжнародного «Партнерства Біарріц» зі встановлення рівності жінок і чоловіків. Приєднання ініціювала перша леді Олена Зеленська під час виступу на третьому Українському жіночому конгресі у грудні минулого року.

«Це рішення – важливий крок для нашої країни на шляху створення рівних можливостей для всіх українців, – прокоментувала дружина Президента. – Спільними зусиллями міністерств, народних депутатів, міжнародних партнерів і громадських організацій вже проведено велику роботу з підготовки плану дій щодо виконання зобов’язань України в межах Партнерства. Але попереду ще більше роботи з його реалізації, і розбудова рівних можливостей має й надалі залишатися пріоритетом для України як європейської держави».

Україна як учасниця «Партнерства Біарріц» бере на себе зобов’язання у п’яти сферах:

· розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення;

· навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;

· запобігання насильству;

· зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;

· створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

Міністр закордонних справ України найближчим часом скерує відповідний лист уряду до Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки із заявою щодо участі України в «Партнерстві Біарріц».

«Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в м. Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність «Великої сімки» та консолідувати зусилля інших держав щодо досягнення гендерної рівності.