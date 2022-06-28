Уряд Великої Британії підтримає програми партнерства між британськими та українськими університетами

За сприяння Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у партнерстві з об’єднанням університетів Великої Британії та Cormack Consultancy Group, за участю Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс та Посла України у Великій Британії Вадима Пристайка відбулася онлайн-конференція, присвячена Ініціативі єднання між британськими та українськими університетами.

Ініціатива покликана об’єднати зусилля українських університетів з британськими вишами-побратимами, які мають схожі профілі, розміри та спеціальності.

Ініціатива єднання має допомогти українським університетам знайти надійних партнерів, які підтримуватимуть зв’язок між студентством та академічною спільнотою вишів. Університети-партнери в процесі співпраці краще зрозуміють потреби та виклики, які стоять перед конкретними українськими закладами вищої освіти. Завдяки цьому британські виші зможуть надавати необхідну підтримку українським закладам вищої освіти.

Серед напрямів підтримки та довгострокової співпраці – забезпечення безперервності проведення досліджень та наукової роботи на базі британських партнерів для тих українських університетів, які зазнали руйнувань або пошкодження приміщень; створення краудфандингової платформи для підтримки дослідних проектів та стартапів українських науковців і студентів; розвиток українських студій у британських університетах-побратимах; допомога з онлайн-інструментами оцінювання, серверами та технічною підтримкою; надання студентам, які володіють англійською мовою, можливості проходити онлайн-модулі британських університетів з кредитами, які визнає та зараховує український університет; розробка й запровадження програм подвійних дипломів; проведення спільних досліджень тощо.

«Завдяки тому, що Ініціатива єднання за короткий проміжок часу встигла продемонструвати ефективність, уряд Великої Британії надасть фінансування для підтримки програми партнерства між британськими та українськими університетами. Проект має на меті встановити понад 100 довгострокових, стійких партнерств для підтримки українських інституцій, студентів та дослідників під час війни та після її завершення», – зазначила радник – уповноважена Президента України з питань Фонду Глави держави з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

До партнерства вже долучилися 79 університетів Великої Британії. Серед іншого це Единбурзький університет, який об’єднався з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Університет Рексхема Гліндра об’єднав зусилля з Національним університетом «Чернігівська політехніка», зокрема розширюючи партнерські відносини між двома містами.

Характер підтримки, яку надаватимуть університети, адаптований до потреб українських установ. Зокрема, Ліверпульський університет фінансує заміну вікон у приміщеннях Сумського державного університету, оскільки заклад відновлюють після російських бомбардувань. Крім того, ведеться робота над перенесенням цифрових даних та сервісів сумського до вишу потужностей Ліверпульського університету, щоб зберегти їх у «хмарному» сховищі та забезпечити цифрову безпеку на період проведення активних бойових дій.

Окрім тих університетів, які вже встановили партнерство з британськими вишами, ще 61 український університет прагне співпрацювати з провідними освітніми та науковими установами. Наразі інтерес до приєднання до ініціативи висловили університети в Ірландії, США, Канаді, а також по всій Європі, тому список партнерств розширюватиметься.