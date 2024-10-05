Усе, що зазначено в Плані перемоги, абсолютно реально для наших партнерів – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Зараз триває робота наших команд – України та Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки «Рамштайну» – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно.

Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів Плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру.

Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає і хто готовий так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним.

І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний «Рамштайн». Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності. Я хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України – усім, хто демілітаризує російські військові обʼєкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців і реальна підтримка для фронту. І будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки – і закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому!

Слава Україні!