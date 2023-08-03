Усі повинні працювати на перемогу, на захист людей і України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Було багато нарад сьогодні. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави.

Нарада щодо Кримської платформи – зміст саміту, міжнародна присутність на саміті, його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму – працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи – цей саміт буде восени.

У Закарпатській області сьогодні – другий день важливої наради з послами України.

Вчора, сьогодні були найвищий політичний та найвищий військовий рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів із міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Неїжпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони – щоб вони все це донесли послам.

Сьогодні також на нараді був прем’єр Шмигаль, Свириденко Юлія, Стефанішина, Кубраков. Була й зустріч послів із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії.

Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, у матеріалі щодо кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення… Дякую всім, хто був активним на цій нараді в Закарпатті, дякую Закарпаття тобі за такий прийом.

Були сьогодні доповіді керівника СБУ Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка «воєнкомів».

Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань. Відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству та розслідують у межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний: у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У «військкоматах» мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність й не втратив Україну. Дякую їм.

Міністр Клименко окремо й детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців – забезпечення боєприпасами й технікою - пріоритет. Також – щодо захисту критичних об’єктів, зокрема атомних станцій. Обговорили ситуацію в регіонах після російського теракту на Каховській ГЕС, забезпечення людей усім необхідним. Також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді щодо всього комплексу роботи МВС.

І, звичайно, фронт.

Бої важкі, окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Південні напрямки. Всюди непросто. Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному й кожній на фронті!

Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці! Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам «шахедами».

Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 «шахед», і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Працюємо, щоб збивати більше – щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України.

Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя. Життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо.

Слава Україні!