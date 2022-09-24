Успіху операції зі звільнення людей із російського полону сприяло активне залучення міжнародних партнерів України – керівник Офісу Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначає, що до процесу звільнення українських та іноземних громадян із російського полону залучено багато впливових держав та міжнародних партнерів. Про це він заявив на брифінгу, присвяченому обміну й поверненню захисників України з полону.

За словами Андрія Єрмака, робота з визволення захисників Маріуполя передбачала велику кількість переговорів і консультацій на різних рівнях. Зокрема, важливу роль у цьому процесі відіграли Туреччина та Саудівська Аравія.

«Відбулася телефонна розмова між Президентом Зеленським і Спадкоємним принцом, у якій Президент подякував за допомогу і було високо оцінено участь Саудівської Аравії в цьому процесі», – зазначив він.

Андрій Єрмак також повідомив, що днями відбулася розмова президентів України й Туреччини, які особисто досягли відповідних важливих домовленостей.

«Я хотів би відзначити особисту участь Президента Ердогана в тому, що відбулося. Він надав ці гарантії безпеки й перебування наших громадян на території Туреччини», – акцентував очільник Офісу Глави держави.

Він також додав, що регулярно спілкується з радником Президента Туреччини Ібрагімом Калином.

«Ще я хотів би відзначити роль Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, з яким ми практично щодня були на зв’язку. Він також дуже допомагав», – розповів Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що українська сторона перебуває у постійному контакті з партнерами зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, і їм були відомі деталі цієї операції. Також були поінформовані представники країн, громадян яких Україна планувала звільнити.

Андрій Єрмак нагадав, що, крім 205 громадян України, з російського полону вдалося звільнити десятьох іноземців, серед яких п’ятеро громадян Великої Британії, двоє громадян США, громадянин Марокко, громадянин Швеції та громадянин Хорватії.

Посол Великої Британії в України Мелінда Сіммонс висловила подяку Президентові України та його команді, керівникам силових та розвідувальних структур за їхню роль у звільненні п’ятьох британських громадян.

«Це поклало кінець багатьом місяцям невизначеності та страждань, зокрема загрози смертної кари для них з боку РФ. Ми і далі закликаємо Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права й не використовувати військовополонених та утримуваних цивільних з політичною метою», – зазначила вона.

Мелінда Сіммонс також наголосила на непохитному зобов’язанні Великої Британії підтримувати український народ у його боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що Сполучені Штати вітають звільнення військовополонених, зокрема двох американських громадян.

«Це демонструє, наскільки тісною й продуктивною є співпраця між США та Україною. Тож хочу подякувати від себе, від нашої держави та всіх американців Президентові Зеленському, панам Єрмаку, Малюку, Буданову, Монастирському, усім, хто був залучений до цього. Вітаю вас із поверненням стількох ваших героїв», – заявила вона.

Бріджит Брінк також наголосила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг також привітав команду Глави держави з тим, що така велика кількість захисників Маріуполя та інших українців має змогу повернутися додому.

«Це були винятково складні переговори. І хочу щиро подякувати від імені всього народу Швеції за те, що Україна включила в ці важкі переговори громадянина Швеції, який пліч-о-пліч з вашими героями захищав «Азовсталь», – зазначив дипломат.