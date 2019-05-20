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В Адміністрації Президента ініціювали службове розслідування через ідентичні фрагменти у виступах Володимира Зеленського та Петра Порошенка

5 червня 2019 року - 20:34

Заступник глави Адміністрації Президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та виступу Петра Порошенка на з‘їзді партії «Європейська солідарність».

Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.

При цьому зміст і порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо працівниками Адміністрації Президента України. Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Президент Володимир Зеленський обговорював із європейськими партнерами та друзями України.

У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки.

Розцінюємо це як диверсію з боку окремих працівників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка.

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