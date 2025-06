В ОБСЄ обговорили механізми притягнення РФ до відповідальності за злочини проти українських дітей

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук взяла участь в онлайн-режимі в панельній дискусії The Impact of Russia’s War of Aggression on Ukraine’s Children, організованій Групою друзів з питань дітей і збройних конфліктів при ОБСЄ та Постійним представництвом України при ОБСЄ.

Захід відбувся у Відні з нагоди Міжнародного дня безневинних дітей – жертв агресії.

«Україна має інформацію про щонайменше 19 тисяч 546 випадків незаконної депортації або примусового переміщення українських дітей. Однак понад 1,6 мільйона дітей залишаються під окупацією або потенційно могли бути незаконно вивезені до РФ», – зазначила Дар’я Герасимчук.

Вона розповіла про злочини Росії проти українських дітей і про все, що робить Україна для їх повернення, зокрема про ініціативу Президента Bring Kids Back UA.

Під час дискусії також обговорили застосування міжнародних механізмів, зокрема Московського механізму ОБСЄ та спеціального механізму ООН «Діти та збройні конфлікти», для продовження фіксації воєнних злочинів проти дітей, збору доказів і передачі їх до міжнародних судів у майбутньому.