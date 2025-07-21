Президент вручив 20 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Він наголосив, що Україна існує, тримається й розвивається завдяки своїм Героям і багатьом українцям та українкам, які роблять усе можливе для того, щоб держава була міцною, самостійною, незалежною та здатною себе захистити.

«Україна завжди буде вдячна своїм Героям: усім Героям, які на своїх плечах справді утримують нашу незалежність. І сьогодні ми продовжуємо традицію саме такої вдячності від Української держави українським воїнам. Квартири нашим Героям і сім’ям наших Героїв – це те найменше, що держава може зробити, щоб справді подякувати. І те найголовніше, що має бути в кожної родини, – свій власний дім», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди пам'ятатиме Героїв, які віддали своє життя заради того, щоб наша держава існувала та залишилася незалежною. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Глава держави вручив 20 сертифікатів на отримання квартир: 13 – рідним полеглих захисників і сім – особисто Героям України. Це воїни Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Військово-Морських сил і Національної гвардії України. Вони відзначилися в боях проти російських окупантів на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині, а також під час захисної операції на Курщині.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна продовжить забезпечення житлом Героїв і родин загиблих воїнів, а також реалізацію всіх необхідних програм і рішень для підтримки українських захисників і захисниць.