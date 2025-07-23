Україна залишається у фокусі ПАРЄ – Ігор Жовква за підсумками зустрічі з доповідачем П’єро Фассіно

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із депутатом Палати депутатів Італії, членом Комітету з політичних питань і демократії Парламентської асамблеї Ради Європи П’єро Фассіно. Він перебуває в Україні з підготовчим візитом у межах роботи над звітом ПАРЄ «Політичні наслідки агресії Російської Федерації проти України».

Ігор Жовква подякував Пʼєро Фассіно за його особисту активну позицію на підтримку України як у ПАРЄ, так і серед італійських парламентаріїв.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував про безпекову ситуацію в Україні, зокрема про наслідки масованих російських атак проти цивільних. Він наголосив, що Україна як ніхто інший прагне справедливого та сталого миру. Сторони обговорили зусилля нашої держави, а також американських і європейських партнерів для встановлення миру.

Окремо під час зустрічі йшлося про міжнародну відповідальність Росії за злочин агресії проти України. Ігор Жовква подякував за послідовну підтримку з боку ПАРЄ у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також за роботу Ради Європи щодо Реєстру збитків, завданих війною.

«Зараз триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спецтрибуналу. Ми очікуємо, що вже наприкінці цього року держави зможуть приєднуватися до неї і трибунал розпочне свою фактичну діяльність», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква наголосив на тому, що важливо зберегти тему України у фокусі уваги ПАРЄ. Цього можна досягти, якщо українська тематика буде в адженді кожної сесії асамблеї.

Пʼєро Фассіно запевнив у повній підтримці з боку ПАРЄ у найважливіших для України питаннях: посиленні військової допомоги, запровадженні більш жорстких санкцій проти Росії та притягненні її до відповідальності.