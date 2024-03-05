В Одесі Президент України та голова уряду Греції вшанували пам’ять загиблих унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ушанували пам’ять жителів Одеси, які загинули 2 березня внаслідок влучання ворожого БпЛА «Шахед» у дев’ятиповерховий житловий будинок.

У ніч на 2 березня поточного року в результаті чергової атаки Російської Федерації з використанням дронів-камікадзе на місто Одесу було повністю зруйновано 18 квартир та пошкоджено 36 квартир у багатоповерхівці на проспекті Добровольського, 134, внаслідок чого загинуло 12 осіб, серед яких – п’ятеро дітей. Іще дев’ятеро людей були травмовані. Пошуково-рятувальна операція була завершена 3 березня, врятували п’ятьох осіб.

Президент України поспілкувався з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки та сусідніх будинків. Люди розповіли Володимиру Зеленському про свої переживання під час ворожої атаки та подякували всім службам і місцевій владі, які врятували людей і зараз надають необхідну допомогу.

Глава держави висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російської атаки та побажав швидкого одужання постраждалим.

«Ми розуміємо, що це великий біль, насамперед для тих, хто втратив близьких», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, усі відповідні служби виконували свої обов’язки, допомагали, боролися за життя наших людей.

Президент наголосив на важливості забезпечення всім необхідним тих, хто втратив житло.

«Щодо квартир, втрати документів – із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Міська й центральна влада проконтролюють це питання», – зазначив Глава держави.

Зруйнований під’їзд не підлягає відновленню та має бути демонтований із подальшим зміцненням тримальних конструкцій решти будинку. Заяви на отримання компенсації за програмою «єВідновлення» подали власники 12 знищених квартир, шестеро – у процесі оформлення заявок та збору документів.