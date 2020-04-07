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В Офісі Президента обговорили готовність Державної кримінально-виконавчої служби до протидії коронавірусу

8 квітня 2020 року - 18:41

В Офісі Президента обговорили готовність Державної кримінально-виконавчої служби до протидії коронавірусу

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов провів нараду, на якій ішлося про готовність закладів системи Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) до протидії поширенню коронавірусу. Учасники наради обговорили питання забезпечення закладів та установ ДКВС засобами індивідуального захисту для працівників та утримуваних осіб, медичного забезпечення, а також питання можливої амністії громадян, які відбувають покарання за злочини невеликої тяжкості. 

«Заклади та установи ДКВС, з огляду на режим їхньої роботи та відсутність належного медичного сервісу, потребують окремої уваги в умовах пандемії (COVID-19. – Ред.). Ключове завдання Міністерства юстиції – не допустити катастрофічної ситуації в установах відбування покарання та в слідчих ізоляторах», – сказав заступник керівника Офісу Президента України.

Андрій Смирнов сподівається, що судова система також враховуватиме при розгляді питань запобіжних заходів ситуацію навколо поширення коронавірусу.

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що до парламенту внесено законопроект, яким пропонується обмежити підстави для тримання під вартою та розширити можливості для відстрочки вироку.

Також обговорено питання забезпечення установ кримінально-виконавчої служби засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наголосила на проблемі низької обізнаності персоналу установ кримінально-виконавчої служби з правилами дезінфекції приміщень та з санітарно-епідеміологічними вимогами в умовах поширення коронавірусу.

Денис Малюська проінформував, що планується створити стабілізаційний фонд для підтримки працівників кримінально-виконавчої системи.

Андрій Смирнов зазначив, що в умовах поширення коронавірусу Державна кримінально-виконавча служба може захистити своїх співробітників і власними силами. Зокрема, завдяки залученню швейного виробництва в установах системи можна налагодити випуск медичних масок. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтримав ідею щодо оперативної сертифікації цієї продукції.

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