В Офісі Президента обговорили перебіг виконання законодавства щодо реформування Вищої ради правосуддя

На засіданні Комісії з питань правової реформи при Президентові України відбулося обговорення перебігу виконання закону щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (1635-IX).

У заході взяли участь представники Верховної Ради, органів судової влади та представники міжнародних партнерів України.

Присутні представники ВРП висловили занепокоєння одночасним проведенням оцінювання Етичною радою всіх чинних членів Вищої ради правосуддя, що може заблокувати роботу органу та порушити принцип Конституції про безперервність роботи державного органу. Зараз ВРП має 15 чинних членів, що є мінімальним складом для правомочності органу, і якщо хоча б один із них буде відсторонений або припинить свої повноваження, Вища рада правосуддя втратить кворум і можливість для ухвалення рішень.

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв наголосив, що оцінювання чинних членів ВРП має відбуватись у спосіб, який не перешкоджає безперервності роботи цього органу та зберігає повноважний склад. Він нагадав, що ВРП є найвищим органом суддівського врядування й у разі надзвичайної ситуації має ухвалювати термінові рішення щодо збереження функціонування судової системи під час можливих військових дій, зокрема в частині евакуації суддів, їх переведення або зміни розташування, а також у процесі притягнення суддів до відповідальності.

«Тому відсутність Вищої ради правосуддя, що належно функціонує, призведе до колапсу судової системи, і це, безумовно, матиме вплив на обороноздатність нашої держави», – сказав Голова Верховного Суду.

Він закликав спланувати процес перевірки у спосіб, який не заблокує роботу ВРП, а чинних членів Вищої ради правосуддя – зробити все можливе, щоб виконати свій обов’язок і зберегти належне функціонування органу.

Зі свого боку голова Етичної ради Лев Кишакевич зазначив, що підпорядкований йому орган діє відповідно до закону, адже встановлено строк перевірки чинних членів ВРП у межах шести місяців, і початок лютого є граничним терміном, коли можливо розпочати оцінювання та завершити його у встановлені строки.

За його словами, Етична рада також розпочала перевірку кандидатів на посади.

«Хочу наголосити, що початок оцінювання чинних членів ВРП не веде до відсторонення від посади та зупинення їхніх повноважень. Відсторонення від посади та зупинення повноважень чинного члена ВРП можливе лише після завершення оцінювання, проведення співбесіди та у разі встановлення невідповідності критеріям доброчесності та професійної етики», – зауважив Лев Кишакевич.

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін наголосив на готовності до пошуку рішень, зокрема законодавчих, щоб Вища рада правосуддя була ефективно реформована, а її робота не була заблокована жодним чином.

«Є військова загроза, і наше завдання – зробити все таким чином, щоб вищий орган суддівського врядування працював у складний час», – наголосив Андрій Костін

Голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас зазначив, що побудова процесу оцінювання Етичною радою спирається на вимоги закону в частині строків перевірки. Тому, за його словами, одним з варіантів розв'язання конфліктної ситуації є можливе збільшення граничних строків перевірки чинних членів ВРП без перегляду інших положень закону. Це дасть достатньо часу членам Етичної ради, щоб паралельно проводити перевірку кандидатів та чинних членів ВРП.

Сергій Іонушас також запропонував голові Етичної ради надати пропозиції, щоб розв'язати питання з державним фінансуванням органу.

«Закликаю колег-адвокатів та прокурорів надати своїх кандидатів на посади членів ВРП, щоб Етична рада розпочала перевірку», – зазначив він.

Сергій Іонушас звернувся до присутніх з проханням надіслати Комісії з питань правової реформи свої пропозиції для успішного реформування ВРП та забезпечення безперебійної роботи органу.