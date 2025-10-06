В Офісі Президента обговорили поглиблення співпраці з дослідниками ланцюгів постачання зброї в зони бойових дій Conflict Armament Research

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустріч із делегацією британської організації Conflict Armament Research (CAR), яка відстежує постачання зброї, боєприпасів і військового обладнання, що використовується під час бойових дій у різних частинах світу.

Головна тема обговорення – подальший розвиток співпраці для дослідження шляхів, якими в обхід санкцій до Росії, Ірану та Північної Кореї потрапляють компоненти, що використовуються для виробництва зброї.

Владислав Власюк зазначив, що Україна працює над збільшенням власних можливостей для проведення комплексних досліджень компонентів, які виявляють у засобах ураженнях, що їх використовує РФ для атак на нашу країну. Отримання цієї інформації дуже важливе для посилення санкційного тиску на Росію, інші залучені країни та їхні компанії. Адже кожне розслідування допомагає ідентифікувати конкретні компанії та шляхи постачання, що потім відображається в санкційних списках, використовується для посилення експортного контролю. Перелік критичних компонентів, на які поширюються додатковий експортний контроль і санкційні заборони, збільшився за три роки з 20 до 50 пунктів.

Директор з експедиційних операцій CAR Дамієн Сплітерс наголосив, що війна в Україні та допомога нашій країні залишаються пріоритетом для його організації.

Учасники зустрічі відзначили, що держави, які перебувають під санкціями, втрачають доступ до перевірених ланцюгів постачання. Спостерігається збільшення кількості фактів використання підроблених компонентів для виробництва озброєнь, а це впливає на їх якість.

Необхідно також працювати із самими виробниками й оперативно доносити їм інформацію про те, що постачання їхніх виробів може бути порушенням санкційного режиму та використовуватися агресорами для створення зброї.

Крім того, важливе завдання – відстежувати використання альтернативних платежів за відповідні компоненти, зокрема криптовалютних.