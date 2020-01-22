В Офісі Президента обговорили створення Комісії з розшуку зниклих безвісти

В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Учасники зустрічі обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті Міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти.

На засіданні робочої групи були присутні: міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, її заступники та радники для більш оперативного вирішення питань, представники Офісу Генерального прокурора, Служби зовнішньої розвідки, керівник Центру звільнення заручників при СБУ, представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Міністерства оборони.

Як зазначила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, надання відомству функції пошуку безвісти зниклих є одним із пріоритетів. За її словами, Міністерство ініціювало внесення змін до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень та створення пошукових груп. Робота буде прискорена за допомогою Офісу Президента України.

Оксана Коляда зазначила, що наразі завершується юридична експертиза законопроекту в Міністерстві юстиції.

Також вона заявила, що є колектив досвідчених фахівців, який готовий почати працювати над пошуковими роботами.

Зі свого боку координатор робочої групи Микола Колесник наголосив на важливості обговорення питання призначення членів Комісії на засіданні робочої групи.

«Я бачив попередній склад Комісії з розшуку зниклих безвісти – там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи», – зауважив він.

Учасники засідання також обговорили проблему формування списку на звільнення утримуваних осіб у Центрі звільнення заручників при СБУ. Питання виникло у зв’язку з появою у ЗМІ інформації, що деякі звільнені громадяни для потрапляння в список на обмін сплачували кошти на території ОРДЛО. Також повідомлялося, що окремі особи, які повернулися на підконтрольну Україні територію, співпрацювали з бойовиками.

«Ми не хочемо брати на себе функцію робити якісь оцінки щодо поведінки або давати їм правову оцінку до повернення громадянина України на підконтрольну територію», – сказав представник Служби безпеки України Геннадій Кузнєцов.

Водночас він зазначив, що правоохоронці шукатимуть підтверджувальні матеріали вже після повернення утримуваних громадян на підконтрольну територію.

Також на засіданні робочої групи обговорили питання надання допомоги цивільним заручникам після їхнього звільнення. Йдеться, зокрема, про поновлення документів, отримання матеріальної допомоги тощо. Учасники засідання дійшли згоди щодо необхідності розробки та відпрацювання такого механізму допомоги з боку держави вже до наступного повернення утримуваних осіб.

Крім того, як зазначили учасники зустрічі, проект закону «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України» проходить юридичну експертизу в Офісі Президента України, і найближчим часом Глава держави внесе його до Верховної Ради як невідкладний.